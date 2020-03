Les Jeux olympiques d’été de Tokyo reportés à 2021 en raison d’un coronavirus

Le New York Times rapporte que les Jeux olympiques d’été de cette année à Tokyo ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus en cours. La décision a été prise par le Comité International Olympique et annoncée par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les jeux devaient commencer en juillet, mais se produiront maintenant à l’été de l’année prochaine.

Les athlètes, les organisateurs et les responsables de la santé avaient demandé un retard et accusé le CIO de ne pas avancer assez vite pour s’adapter à la crise en cours. Cela survient après que le Canada a annoncé qu’il se retirerait des Jeux dimanche, et l’Australie a dit aux athlètes qu’ils ne pouvaient pas s’entraîner en raison des restrictions mises en place pour arrêter la propagation de COVID-19. Le Comité olympique et paralympique américain a également commencé lundi à demander un report.

Abe a déclaré qu’il avait demandé au président du CIO Thomas Bach un délai d’un an et que Bach “était d’accord à 100%”. Le CIO n’a cependant jamais envisagé d’annuler les Jeux. Le Japon a dépensé plus de 10 milliards de dollars pour se préparer à l’événement après avoir battu Madrid et Istanbul en 2013 pour le droit d’accueillir à Tokyo.

Bien que les Jeux olympiques aient évité le report après des événements majeurs comme le 11 septembre et l’attaque terroriste lors des Jeux de Munich en 1972, ce n’est pas la première fois que cela se produit. Les Jeux ont été carrément annulés en 1916, 1940 et 1944 en raison de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, respectivement.