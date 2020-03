Les jeux UpperRoom Productions de John Boyega concluent un accord avec Netflix – Blackfilm

John Boyega«S UpperRoom Productions, une société de production indépendante fondée par l’acteur anglo-nigérian, ont créé un partenariat avec Netflix pour développer des films non anglophones.

La société de production de Boyega développera des projets de films basés sur des histoires, des acteurs, des personnages, des équipes, des propriétés littéraires, de la mythologie, des scénarios et / ou d’autres éléments dans ou autour des pays africains, en mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest et de l’Est.

Cela renforce encore l’engagement de Netflix à investir dans les créateurs de contenu africains et à raconter des histoires qui sont faites en Afrique et regardées par le monde. “L’Afrique a une histoire riche en narration et pour Netflix, ce partenariat avec John et UpperRoom offre une opportunité de poursuivre nos investissements sur le continent tout en apportant des histoires africaines uniques à nos membres en Afrique et dans le monde”, a déclaré David Kosse, Vice Président d’International Film chez Netflix.

UpperRoom, la société indépendante de production télévisuelle et cinématographique fondée par Boyega en 2016, a été créée pour faciliter son premier rôle de producteur sur le film à succès Pacific: Uprising, qu’il a coproduit et joué avec Legendary Entertainment et a été distribué via Universal. Depuis lors, l’équipe d’UpperRoom a développé une liste de projets, à travers le cinéma et la télévision, y compris du contenu non scénarisé avec les opérations quotidiennes supervisées par Yara Shaikh, VP des Productions.

«Je suis ravi de m’associer à Netflix pour développer une liste de longs métrages non anglophones axés sur des histoires africaines et mon équipe et je suis ravi de développer du matériel original. Nous sommes fiers de développer cette branche de notre entreprise avec une entreprise qui partage notre vision », a déclaré John à propos de l’accord avec Netflix.

Netflix a récemment fait part de son intention d’augmenter ses investissements dans la communauté créative africaine avec la production de sa première série scénarisée originale en provenance du Nigéria, qui n’a pas encore été intitulée «Projet Akin Omotoso» ainsi que d’autres originaux africains – Blood & Water et Mama K’s Team 4. – qui sera diffusé plus tard cette année et rejoindra le premier Africa Original de Netflix, Queen Sono, qui a fait ses débuts le 28 février.