Les joueurs de cyberattaque de Modern Warfare découvrent comment détecter facilement les ennemis

Call of Duty: Modern Warfare les joueurs partagent une nouvelle fonctionnalité puissante en mode Cyber ​​Attaque dont ils ne se rendaient même pas compte qu’ils étaient disponibles. Le dernier opus de la franchise CoD, Modern Warfare est sorti en octobre 2019 et comprenait plusieurs nouveaux modes de jeu, y compris la survie et l’objectif Cyber ​​Attack.

Modern Warfare est rapidement devenu l’un des jeux CoD les plus populaires pour le jeu en ligne, enregistrant le plus grand nombre de joueurs multijoueurs de tous les jeux Call of Duty pour les consoles actuelles – et les chiffres de vente se sont également bien comportés. L’une des choses qui a poussé les joueurs à revenir pour niveler leurs passes de bataille était la grande variété de modes, notamment Search and Destroy, Infected, 2v2, Team Deathmatch, et plus encore. Avec autant de modes différents à explorer dans le jeu, les joueurs rencontrent toujours des secrets et des capacités qui n’étaient pas encore complètement compris auparavant.

La dernière découverte, que des joueurs comme Sakar911 ont publiée sur Reddit, s’applique au mode Cyber ​​Attack. Ici, le but est de trouver une bombe EMP mobile et de la glisser dans la base de l’équipe ennemie pour la déclencher – un peu comme un jeu Capture the Flag sans réapparition, seulement des réveils de coéquipier. Ce n’est que récemment, cependant, que les joueurs ont réalisé que la possession de l’appareil EMP lui-même accordait un buff spécial: un petit écran radar sur la bombe peut agir comme un battement de cœur et un capteur d’UAV (drone), montrant où les ennemis se trouvent à travers les murs.

Il n’y a pas d’indications ou d’instructions qui montrent cette fonctionnalité particulière pour la bombe EMP, les joueurs ont donc dû la découvrir eux-mêmes. La communauté n’a pas tardé à admettre que beaucoup d’entre eux n’avaient même pas remarqué la fonctionnalité pendant qu’ils essayaient différents modes. Bien sûr, avec un système radar aussi utile à la disposition du porte-bombes à tout moment, les stratégies de jeu en équipe pour le mode Cyber ​​Attack peuvent rapidement changer tout en bénéficiant d’une communication cohérente – du moins pour ceux qui savent que l’astuce existe. Comme l’a montré Sakar911, il est également agréable de se faufiler et d’éliminer les joueurs de l’équipe ennemie sur le chemin de la base.

Espérons que cette découverte et d’autres encourageront les joueurs à explorer plus en détail les modes moins actifs comme Cyber ​​Attack pour voir quelles autres tactiques sont possibles. Activision-Blizzard ajoutera également de nouveaux modes de jeu à l’avenir pour étendre la liste des activités de CoD: Modern Warfare, donc il y a beaucoup d’opportunités pour des fonctionnalités plus amusantes pour faire leur chemin vers le jeu (y compris le bien-aimé Doge). Aussi longtemps que Call of Duty: Modern WarfareLe nombre de joueurs reste aussi élevé qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de joueurs pour rendre tous les modes intéressés et bien habités – surtout s’ils trouvent encore quelques secrets comme celui-ci.

Source: Sakar911 / Reddit

