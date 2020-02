Les joueurs de Red Dead Redemption 2 découvrent comment sauver HP en vomissant

Dans le dernier exploit, et peut-être le plus étrange, trouvé dans Red Dead Redemption 2, les joueurs ont découvert que vomir de la bonne manière est une excellente méthode pour traverser les canyons et sauver leur vie. L’utilisation de vomi de personnage peut sauver des PV lors d’événements qui autrement entraîneraient la mort – si vous en avez le courage.

RDR2 est connu pour son gameplay immersif, en particulier dans le mode solo détaillé, où les joueurs font des choix de vie critiques pour le personnage principal, Arthur Morgan. En tant que Morgan, les joueurs naviguent dans des gangs hors-la-loi, effectuent de petits travaux dans le Far West et trouvent la paix dans les moindres détails de la chasse, de la pêche ou de l’essai de nouvelles barbes. Et dans un jeu où les testicules de cheval se ratatinent de manière réaliste par temps froid, il n’est pas surprenant que vous puissiez aussi manger et boire beaucoup de ce que vous trouvez. C’est là que les joueurs ont découvert cette dernière et la plus grossière échappatoire.

Alors que beaucoup essaient déjà la nouvelle technique, vous pouvez voir exactement comment cela fonctionne, grâce au bref guide YouTube de darereal. La clé est de manger un aliment qui fera vomir Morgan: le poison de choix est le scirpe facilement disponible (semblable à une quenouille), que les joueurs peuvent bourrer la gorge à l’état sauvage. Ils positionnent ensuite Morgan au bord de la falaise et sautent juste au moment où il commence à vomir le scirpe. Le vomi reste au sommet de la falaise mais se prolonge pour suivre Morgan en tombant. Tant que les vomissements durent, Morgan ne subit pas de dégâts de chute d’une hauteur qui le tuerait généralement immédiatement.

Non, ce n’est pas exactement comme Spider-Man, et on ne sait pas vraiment pourquoi cela fonctionne, mais les joueurs implorent déjà le développeur Rockstar de garder l’exploit au lieu de le patcher. Cependant, il y a des avantages certains à faire du vomi: certains l’utilisent déjà pour réduire rapidement les falaises lorsqu’ils effectuent certaines quêtes ou exécutions comme méthode pour gagner du temps. Personne n’a encore découvert un avantage multijoueur à l’astuce, mais s’il y en a un, il sera sans aucun doute découvert. À ce stade, Rockstar Games n’a pas commenté l’exploit.

RDR2 est déjà devenu un excellent endroit pour essayer une grande variété de mods, y compris certaines blagues qui ont mis en colère le développeur. Les bugs et les exploits comme ceux-ci, cependant, sont un peu doux, car ils sont accessibles à tous, même s’ils peuvent être surprenants. De plus, Rockstar a suffisamment de squelettes à double tête pour s’inquiéter en ce moment, donc réparer un plongeon de vomi peut être plus bas sur sa liste. Si vous êtes un joueur RDR2 qui veut essayer le saut à l’élastique sur une corde de votre vomissure, c’est le moment!

