Les maisons de Poudlard des personnages principaux du lycée

Bien qu’il y ait une nouvelle adaptation du spectacle de High School Musical sur Disney +, il y a toujours une vénération pour le film qui a tout commencé. Si un élève fréquente East High School, il est indéniable qu’il est un Wildcat à vie. Telle est la philosophie de High School Musical, un film qui montre que tous les élèves peuvent coexister avant d’aboutir finalement à une philosophie musicale connue sous le nom de “Nous sommes tous ensemble”.

Cependant, les choses sont un peu différentes à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard de Harry Potter. Là-bas, les élèves peuvent être triés dans un certain nombre de maisons différentes de Poudlard, dont Gryffondor, Serpentard, Serdaigle, Poufsouffle. Respectivement, les symboles de la maison pour ceux-ci sont des lions, des serpents, des aigles et des blaireaux. Pas des chats sauvages. Mais, si les East High Wildcats devaient être triés à Poudlard, où tomberaient-ils?

10 Troy Bolton

Troy Bolton, le Harry Potter de High School Musical – si on le permet – est également un Gryffondor. Joué par Zac Efron, lui et Gabriella sont responsables du lancement d’un effet domino des changements dans toute l’école, et c’est en grande partie grâce à leur esprit irrépressible.

Troy est un étudiant qui sait ce qu’il veut dans la vie. Bien que cela puisse prendre un peu de temps pour comprendre qu’il veut jouer au basket et chanter, cela ne change pas le fait que le vrai Troy était sous lui tout le temps. Et que Troy est un Gryffondor.

9 Gabriella Montez

Une partie de la raison pour laquelle Troy et Gabriella sont un si bon match est parce qu’ils sont tous deux Gryffondors. Ils ont tous deux une attitude ardente à leur égard qui les guide à agir de manière audacieuse.

Tout au long des films, Gabriella ose toujours bousculer la routine confortable qu’elle connaît et essayer quelque chose de nouveau. Cela demande beaucoup de courage, et c’est quelque chose qu’elle a à cœur grâce à sa nature de Gryffondor. Sans oublier, elle n’hésite pas à tourner le dos à Troy lorsque les choses tournent mal, ce qui pourrait être un témoignage de l’impulsivité de Gryffondor.

8 Sharpay Evans

Sharpay Evans est un Serpentard, et cela devrait être assez évident. Elle est le personnage le plus évident de cette liste en raison de son caractère de serpent, le plus souvent. Le rôle de Sharpay dans les films HSM est d’élaborer constamment des plans qui lui seraient bénéfiques, et seulement à elle. Elle n’a aucun respect pour les gens de sa vie, ne leur montre aucune gentillesse et ne se soucie pas de qui elle brûle pour atteindre le statut supérieur dans son propre petit monde.

Le truc, c’est que Sharpay doit continuer à apprendre sa leçon à ce sujet, sans jamais intérioriser une seule fois la morale qui devrait la définir.

7 Ryan Evans

Ryan est un personnage qui passe par certains des développements de personnages les plus impressionnants de la trilogie des films HSM. Dans le premier film, il est indéniablement un Serpentard. Son ambition le conduit à un complot assez néfaste aux côtés de sa sœur.

Cependant, au moment où le troisième film se déroule, Ryan est un chorégraphe de classe supérieure qui a une forte intelligence qui le conduit à recevoir une bourse Juilliard. Peut-être que ces séquences de Serdaigle étaient toujours en lui, mais, pour l’instant, il serait peut-être préférable de le qualifier d’hybride. Considérez-le comme le rare exemple d’un Serpentard.

6 Chad Danforth

Si Gabriella peut être mieux comparée à Hermione Granger et Troy Bolton est de facto Harry Potter de l’école, alors cela laisse assez évident de savoir qui incarne le plus étroitement Chad Chad Danforth. En tant que meilleur ami de Troy, Chad est l’équivalent d’East High de Ron Weasley. Pour cette raison, il est un Gryffondor.

Oui, il y a des moments où Chad fait des choses assez louches au détriment du bonheur de son meilleur ami, mais il apprend rapidement de ses erreurs et embrasse la transition de l’école d’une institution axée sur le sport à une institution qui embrasse tous les passe-temps, les talents et les passions . Il est un Gryffondor, en grande partie grâce au fait qu’il mène finalement East High par l’exemple dans le film Disney Channel.

5 Taylor McKessie

Un argument aurait pu être avancé pour Gabriella en tant que Serdaigle en raison de la façon dont elle domine les cercles universitaires dès qu’elle se présente à East High, mais il n’y a aucun doute sur le statut de Serdaigle de Taylor. En tant que capitaine de l’équipe de décathlon, l’intelligence remarquable de Taylor a aidé à porter les Wildcats à la gloire.

Elle a également aidé à préparer son propre curriculum vitae alors qu’elle entame sa quête pour finalement devenir présidente des États-Unis. L’une des étudiantes les plus brillantes que East High ait jamais vues, sa position à Serdaigle pourrait être une forte indication qu’elle a atteint ses ambitions politiques.

4 Kelsi Nielsen

Kelsi Nielsen est une pianiste et compositrice remarquable et, en tant que telle, son immense capacité et son intellect lui valent une place à Serdaigle. Les compositions qu’elle propose au piano tout au long de la trilogie sont vraiment impressionnantes. Comment quelqu’un d’autre pourrait-il remettre cette bourse tant convoitée à Juilliard?

Ses chansons sont des chefs-d’œuvre qui sont devenus des vers d’oreille pour les gens du monde entier depuis 2006. Les capacités de composition de Kelsi sont comparables à celles de tous les grands de tous les temps. Beethoven a composé «Moonlight Sonata», mais Kelsi a composé «Everyday». En tant que Mozart de cette génération, elle appartient à Serdaigle.

3 Entraîneur Bolton

L’entraîneur Jack Bolton, le père de Troy, est également un Gryffondor. Tout comme James et Lily ont transmis leurs traits de Gryffondor à Harry, Jack à Troy aussi. Certes, il devient un peu erroné dans ses priorités pour Troy en cours de route, mais qu’est-ce que Gryffondor ne se sent pas un peu perdu de temps en temps?

Ce qui importe, c’est que l’entraîneur Bolton soit revenu et qu’il ait soutenu son fils quoi qu’il arrive, même en cas de déception potentielle. Jack est un excellent père qui applique certains des meilleurs principes moraux qu’un parent peut avoir.

2 Zeke Baylor

Zeke Baylor s’enregistre en tant que Poufsouffle sur cette liste, et cela pourrait être parmi les sélections les plus évidentes. Essentiellement, le rôle de Zeke dans les films HSM est d’être le compagnon de Troie et de Chad et de remplir une place sur la liste de basket-ball.

Cependant, il montre un peu de profondeur inattendue lorsqu’il révèle que sa véritable passion est la pâtisserie. Tout le monde sait que les qualités qui font un boulanger (générosité, gentillesse, convivialité) sont aussi les qualités qui composent un grand nombre de Poufsouffle. Zeke est un blaireau et un chat sauvage.

1 Mme Darbus

Mme Darbus ferait une solide figure de Poufsouffle à Poudlard, si jamais elle était embauchée pour un poste de drame à l’école magique. Avec l’attitude du professeur Sprout, la nature maniaque du professeur Trelawney et la fermeté du professeur McGonagall, Mme Darbus est probablement plus un mélange, mais, s’il devait y avoir une maison spécifique pour qu’elle puisse l’occuper, ce serait Poufsouffle .

Elle veut toujours ce qui est le mieux pour ses élèves et, même si elle peut être tenace pour les amener là où ils sont censés être, il ne fait aucun doute qu’elle ferait n’importe quoi pour eux. Elle a toute la générosité d’un Poufsouffle.

