Les Mandaloriens de Dark Maul dans Clone Wars Saison 7 expliqués

Saison 7 de Star Wars: La guerre des clones réintroduit les téléspectateurs à Dark Maul et à ses exécutants mandaloriens connus sous le nom de Death Watch – voici ce que vous devez savoir à leur sujet. La septième et dernière saison de The Clone Wars est maintenant diffusée sur Disney +, après que la Mouse House a relancé la série animée (après l’avoir annulée précédemment) pour un dernier épisode de 12 épisodes afin de terminer correctement l’histoire. Cela signifie revisiter un certain nombre de personnages clés et d’histoires du passé de The Clone Wars et Star Wars lui-même.

L’un des personnages les plus intégrés à l’histoire de la saison 7 sera Dark Maul. Les bandes-annonces de la saison 7 de Clone Wars ont déjà mis en place le duel à venir de Maul avec Ahsoka Tano, et leur rivalité sera probablement un fil conducteur cette saison dans le cadre de l’intrigue de Siege of Mandalore. Bien sûr, avec Maul sont ses troupes mandaloriennes. Qui sont-ils? D’où viennent-ils? Et surtout, comment prennent-ils en compte la fin de The Clone Wars?

La Death Watch est à l’origine un groupe dissident qui s’opposait à la hollandaise de Mandalore, Satine Kryze et à ses manières pacifistes. Ils aspiraient à l’époque d’autrefois, où les Mandaloriens étaient respectés et craints dans toute la galaxie, caractérisés comme des guerriers dangereux et redoutables. Ils étaient initialement dirigés par Pre Vizsla, qui les a mis en évidence lors de la saison 2 de The Clone Wars. Ils espéraient reprendre Mandalore pour eux-mêmes et leurs anciennes méthodes, mais ils n’ont jamais réussi seuls. C’est quand ils ont rencontré Maul que leur sort allait changer radicalement.

Après avoir tué Vizsla et Kryze avec l’arme de légende mandalorienne, le Darksaber, Maul a pris le contrôle de Mandalore. Ce faisant, il est également devenu le chef de Death Watch, ou du moins ceux qui sont restés après la scission du groupe, les autres étant dirigés par Bo-Katan Kryze dans le cadre de ce qui est devenu la résistance de Mandalore. Ils sont devenus sa main, adoptant un schéma de couleurs rouge et noir sur leur armure et exécutant ses enchères comme demandé. Ils ont servi uniquement sous Maul, et leur opposition a donc soutenu qu’ils n’étaient plus le véritable Death Watch, mais plutôt le méchant Shadow Collective.

Le groupe égarerait la culture mandalorienne avec le temps. Ils sont restés guerriers et militaristes par nature, mais ce qui est devenu connu sous le nom de Supercommandos mandaloriens, dirigé par le rusé Gar Saxon, n’était en aucun cas qui ils ont proclamé être. À bien des égards, ils ont été corrompus par l’influence de Maul, cherchant le pouvoir plutôt que de faire ce qui était bon pour les gens ordinaires de Mandalore, ce qu’ils ont d’abord cherché à faire. Certains ont même adopté ses cornes comme un choix de conception de leur casque pour montrer leur loyauté envers lui. Ils n’étaient plus exactement du genre à sauver des enfants.

Au moment de la saison 7 dans la chronologie de Star Wars, Maul est toujours le leader de la planète malgré ses diverses excursions à l’extérieur et laissant le Premier ministre Almec pour gérer la politique. Ses forces mandaloriennes restantes seront enfin combattues par les troupes de la République lors du siège de Mandalore, qui couvrira une grande partie de Star Wars: La guerre des clones‘ la saison dernière. Ils se battront à ses côtés jusqu’à la fin amère, qui viendra sans aucun doute lorsque le pouvoir de Maul tombera. Cette histoire n’est en aucun cas nouvelle, mais de petites différences pourraient apparaître à l’écran. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que les supercommandos mandaloriens abandonnent si facilement leur chef et leur planète.

