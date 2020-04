Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Les méchants de bande dessinée préférés de tous les temps!

Avec tout ce qui se passait, je sentais qu’il était temps pour un bon débat de méchant de la bande dessinée de mode!

J’ai depuis longtemps souligné l’importance d’un méchant en ce qui concerne la stature et la popularité des héros. Un grand méchant place la barre pour que le héros se lève et se connecte avec le public. D’un autre côté, les méchants oubliables font tomber le héros et leurs livres sont généralement de courte durée.

La question que vous devez vous poser est: “Qu’est-ce qui fait le parfait supervillain?” Leurs mauvaises actions? Et leur motif? Serait-ce une origine liée à leur ennemi juré? Leur costume joue-t-il dans l’équation? Un méchant non alimenté est-il inférieur à un suzerain tout-puissant? Font-ils l’exploit chez les lecteurs ou souhaitons-nous secrètement qu’ils surpasseraient finalement le héros?

J’ai une assez bonne idée de qui cela va se résumer. Aucun nom mais des listes comme celles-ci se transforment souvent en un concours de popularité. Allez-y avec un esprit ouvert et voyez si cela change quelque chose. Je répertorie les réponses les plus connues et attendues, mais remplissez gratuitement pour ajouter votre choix ci-dessous.

Commençons par Apocalypse. En Sabah Nur est un mutant immortel et a combattu les X-Men au fil des ans, faisant sa première apparition dans X-Factor en 1986. Comment est-il à l’échelle du méchant? Bob Harras a fait une interview et a dit ceci à propos d’Apocalypse: «Il avait l’air fantastique. De plus, le nom est dynamique. Il vous dit tout de suite que ce personnage signifie problème. Et il est venu avec un programme bien défini: «la survie du plus apte». Il s’en fichait que vous soyez un mutant – si vous étiez faible, vous seriez détruit. Il était impitoyable, mais sa philosophie était facile à comprendre et elle cadrait avec le bord plus difficile de l’évolution qui fait partie intégrante de l’histoire mutante. N’est-ce pas ce que les humains craignent des mutants? Qu’ils sont la prochaine étape? Maintenant, nous avions donné aux mutants quelque chose de nouveau à craindre: un personnage qui les jugerait sur leur valeur génétique. […] Pour lui, il n’était pas maléfique (malgré sa direction de l’Alliance du Mal, que je pense que nous avons abandonnée peu de temps après l’introduction d’Apocalypse); il croyait faire la bonne chose. Il assurait l’évolution. Pour moi, il était la prochaine étape parfaite dans l’histoire du mutant. » Travaille pour moi.

En parlant de mutant, vous ne pouvez pas avoir de liste de méchants sans Magneto, n’est-ce pas? J’ai fait des allers-retours sur son inclusion, car il est principalement décrit comme un anti-héros. La première Magnéto était certainement un méchant, avec de nobles intentions, et au fil des ans, elle s’est rapprochée du milieu. Je vous laisse le soin de décider s’il mérite d’être mentionné avec d’autres sur cette liste. Son désir pour les mutants de dominer la race humaine, comme il appelle les humains une espèce dépassée, le mal? Dans une interview accordée en 2008, Stan Lee a déclaré qu’il «ne considérait pas Magneto comme un méchant. Il voulait juste riposter contre les gens qui étaient si fanatiques et racistes… il essayait de défendre les mutants, et parce que la société ne les traitait pas équitablement, il allait leur donner une leçon. Il était un danger bien sûr… mais je ne l’ai jamais considéré comme un méchant. » Avec son statut actuel, il devient de plus en plus difficile de le considérer comme un méchant mais on ne sait jamais avec lui.

En ce qui concerne le crâne rouge, il n’y a aucun doute sur ses mauvaises intentions. Agent nazi qui est apparu pour la première fois dans Captain America Comics # 7 en 1941, il jette toujours une grande ombre en ce qui concerne les mauvaises actions. Ramassez Captain America: Red Skull – Incarnez-vous pour une histoire tordue sur «le plus grand ennemi de la liberté». L’intrigue est la suivante: alors que Berlin sombre dans le chaos et la ruine, des forces sinistres sont à la hausse… et les hommes qui formeront le parti nazi accèdent au pouvoir. Dans ce contexte tragique de l’histoire, un garçon arrive à maturité: Johann Schmidt. Orphelin, voyou, oursin – Johann n’a rien – et jusqu’où il irait pour le pouvoir changera le monde. La liste des actes pervers commis par le Crâne rouge pourrait prendre des heures à lire, mais c’est un méchant à ne pas négliger.

Il serait difficile d’oublier Ultron, qui s’est vraiment imposé au fil des ans. Ultron est l’un des ennemis les plus meurtriers des Avengers et a une relation quasi-familiale avec plusieurs de leurs membres, grâce à son créateur Hank Pym. Au moins jusqu’à ce qu’ils le reconnaissent pour s’adapter à l’univers cinématographique de Marvel. Il a évolué au fil des ans et s’est vraiment imposé dans les années 2000. Son statut de méchant majeur a été obtenu avec le succès massif d’Avengers: Age of Ultron.

Le docteur Doom attend toujours une bonne apparence sur grand écran, mais cela n’enlève rien au mal qu’il a fait sur la page de la bande dessinée. Le fils de la sorcière romani Cynthia Von Doom, le docteur Doom est apparu pour la première fois dans The Fantastic Four # 5 en 1962. Il a été une source constante de problèmes pour les Fantastic Four et est le chef de la nation de Latveria. Inventeur de génie et sorcier, la quête du pouvoir ultime du docteur Doom est présente depuis le début. Vous pouvez choisir ‘Secret Wars’ pour voir ce que Dieu Emperor Doom a fait et Invincible Iron Man pour voir un autre angle avec ce personnage complexe.

La quête du pouvoir est également forte dans Lex Luthor. L’ennemi juré de Superman, Luthor a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, en 1940. Considéré comme l’une des personnes les plus intelligentes au monde, Lex est un magnat des affaires avide de pouvoir, un scientifique doué et un inventeur. Ce qui le distingue, c’est son manque de superpuissances ou de double identité, ce qui ne l’a pas empêché de se battre contre les meilleurs et les plus brillants de l’univers DC. Impitoyable et efficace, il a participé à presque toutes les crises, étant membre de l’Injustice Gang, de l’Injustice League, des Secret Six, de la Secret Society of Super-Villains et du Project 7734.

Sinestro est un ancien Green Lantern qui a été déshonoré pour avoir abusé de son pouvoir, bien qu’il ait également montré des nuances d’anti-héroïque. En fait, son désir d’ordre l’a fait à mesure qu’il devenait de plus en plus obsédé non seulement par la protection de son secteur, mais par le maintien de l’ordre dans la société de sa planète d’origine, peu importe le coût. Sinestro a fondé le Sinestro Corps, offrant des anneaux de pouvoir jaunes aux guerriers les plus redoutés et les plus sauvages de l’univers, ce que peu d’autres sur la liste peuvent prétendre.

En ce qui concerne Darkseid, il a peu de pairs. Darkseid est l’un des êtres les plus puissants de l’univers DC, souverain de la planète Apokolips, et son but ultime est de conquérir l’Univers. Assez simple. Selon l’écrivain Mark Evanier, Jack Kirby a modelé le visage de Darkseid sur l’acteur Jack Palance. Il a également modelé Darkseid sur Adolf Hitler et le monde d’Apokolips sur l’Allemagne nazie, faisant de Darkseid un mégalomane et belliciste qui, dans un style fasciste, voit chaque citoyen comme une extension de l’État et de lui-même. Sa société est très militante, les enfants étant endoctrinés dès leur plus jeune âge pour être belliqueux et totalement fidèles à lui. L’une de mes histoires préférées de tous les temps est The Great Darkness Saga, où il entre en conflit avec la Légion des super-héros. Dans ce scénario, Darkseid a affiché une gamme de pouvoirs divins impressionnants, tels que la transposition des positions de deux planètes dans différents systèmes solaires, la prise de contrôle mental de la population entière d’une planète, l’absorption instantanée de toutes les informations de l’esprit d’un autre être, manifestant le pire les peurs des autres êtres comme réalités, entre autres. Je serai intéressé de voir comment il est représenté sur grand écran.

Nous savons déjà à quoi ressemble Thanos à l’écran. Nous devons des remerciements à Darkseid pour Thanos, car le créateur Jim Starlin a admis qu’il avait été influencé par Darkseid de Jack Kirby: «Kirby avait fait les nouveaux dieux, ce que je trouvais formidable. Il était à DC à l’époque. J’ai trouvé des choses qui ont été inspirées par cela. Vous pensez que Thanos a été inspiré par Darkseid, mais ce n’était pas le cas lorsque je me suis présenté. Dans mes premiers dessins de Thanos, s’il ressemblait à n’importe qui, c’était Metron. J’avais tous ces différents dieux et choses que je voulais faire, qui sont devenus Thanos et les Titans. Roy jeta un coup d’œil au gars sur la chaise de type Metron et dit: «Renforcez-le! Si vous allez voler l’un des nouveaux dieux, arrêtez au moins Darkseid, le très bon! ” Thanos est devenu son propre «homme» quand il s’agit d’être un méchant, grâce aux nombreux scénarios d’Infinity. Cela a-t-il suffi de sortir de l’ombre de Darkseid?

Bane, Two Face, M. Freeze et toute autre personne de la galerie des voyous de Batman mérite réflexion. Les méchants de Batman pourraient remplir leur propre liste, mais quand il s’agit de savoir qui les domine tous, vous devez dire le Joker. Le Joker est apparu pour la première fois dans Batman # 1 en 1940 et a terrorisé l’Univers DC sans aucune pitié. Pas mal pour un personnage créé pour être tué lors de sa première apparition et épargné par une intervention éditoriale. Pas mal du moins pour le Joker. Dans ses premières apparitions, le Joker est décrit comme un cerveau criminel, devenant le psychopathe avec un sens de l’humour sadique au début des années 70. Vous ne pouvez pas indiquer un scénario pour montrer sa folie, car il en a tant. Le meurtre de Jason Todd, la paralysie de Barbara Gordon, tourmentant le commissaire Gordon, ses nombreux combats physiques et mentaux avec Batman. Il est l’antithèse de Batman en termes de personnalité et d’apparence et considéré par beaucoup comme son parfait adversaire.

Le gobelin vert mérite d’être mentionné, et je parle de Norman Osborn. Le journaliste et historien de la bande dessinée Mike Conroy écrit à propos du personnage: “De tous les méchants costumés qui ont tourmenté Spider-Man au fil des ans, le plus plat et le plus terrifiant d’entre eux est le Gobelin vert.” Selon Steve Ditko: «Le synopsis de Stan (Lee) pour le gobelin vert avait une équipe de tournage, sur place, trouvant un sarcophage de type égyptien. À l’intérieur se trouvait un ancien démon mythologique, le gobelin vert. Il a naturellement pris vie. J’ai moi-même transformé le démon mythologique de Stan en un méchant humain. ” Le Gobelin est devenu le méchant principal sur un certain nombre d’histoires classiques de Spidey et a eu tellement d’impact qu’il est toujours dans le mélange quand il s’agit de films et de dessins animés.

J’ai également le Deathstroke, Brainiac, Kingpin, Negan et Loki sur ma liste, mais je ne pense pas qu’ils en aient assez individuellement pour surpasser ceux énumérés ci-dessus. Qu’est-ce que tu penses?

