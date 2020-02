Les méchants des X-Men ont leur propre nation secrète

Le redémarrage des mutants Marvel apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les héros et les méchants des X-Men.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel X-Men / Fantastic Four numéro 2 Chip Zdarsky, Terry Dodson, Rachel Dodson, Karl Story, Ransom ., Laura Martin et Joe Caramagna. Le redémarrage des mutants a montré comment ils ont créé une nation sur l’île de Krakoa. Là, tous ceux avec Gen X sont les bienvenus. Des héros les plus célèbres aux méchants les plus puissants des X-Men. Tout semble fonctionner en parfaite harmonie, jusqu’à ce que nous découvrions l’île qui a le Docteur Doom.

Après une confrontation tendue X-Men / Fantastic Four numéro 1, Franklin Richards et sa sœur se sont cachés à bord dans un navire des Marauders dans l’espoir que le capitaine Kate Pryde les emmènerait à Krakoa. Cependant, comme c’est souvent le cas avec les Quatre Fantastiques, le Dr Doom n’était pas loin derrière, et son intervention introduit les Marauders, les enfants Richards et l’univers Marvel, l’existence d’une autre île mutante.

Cela peut provoquer une guerre entre différentes parties.

Dans X-Men / Fantastic Four numéro 2, Le docteur Doom explique que sa motivation pour créer une île séparée est principalement de protéger ses sujets, humains et mutants. En tant qu’homme qui planifie toutes les éventualités, Doom est très conscient de la nécessité de se préparer au conflit inévitable entre l’homme et le mutant sur le domaine de la Terre. Parce que les mutants sont toujours menacés, Doom s’est rendu compte que ceux de sa nation ne faisaient que mettre en danger tout le monde. En créant une île secrète, appelée Doom Island, le Dr Doom a révélé que tous les mutants lettons y avaient été déplacés, créant une nouvelle nation. C’est leur façon de les protéger ainsi que d’autres méchants des X-Men, de la guerre qui s’en vient.

Bien que Doom protège toujours ses sujets, il est également prêt à utiliser n’importe quoi à son avantage. Il protège ses citoyens humains, mais il veut également s’assurer qu’il a le contrôle de tout mutant letton qui pourrait un jour s’avérer utile pour ses machinations. En observant son plan pour protéger les mutants, on peut voir une similitude frappante avec le grand événement Marvel appelé Guerres secrètes.

En apprenant la destruction du multivers, c’est le Docteur Doom qui a acquis le pouvoir de sauver la réalité de l’effondrement total.

Alors qu’il possédait le pouvoir des Beyonders, Doom n’a jamais envisagé l’idée de redonner à la réalité sa forme d’origine. Au lieu de cela, il a placé des restes de différentes réalités dans un monde, appelé Battleworld. Il est devenu son dieu et a régné avec une poigne de fer. Alors que les actions de Doom étaient pour le mieux, depuis qu’il a sauvé l’univers, il a montré un besoin constant de contrôler tout. Lors de sa dernière confrontation, M. Fantastic a dit à Doom qu ‘”il a fermé ses mains autour de tout ce qui restait et l’a appelé sien”.

Cette même attitude réside dans le contrôle de Doom sur sa propre île. Au lieu de permettre à ses mutants de rejoindre les rangs de Krakoa, il décide de rester avec eux. Alors que les mutants commencent à déterminer leur propre chemin, il serait logique que Doom ait ses propres plans pour les mutants qui vivent à l’intérieur de ses frontières.

Au fur et à mesure X-Men / Fantastic Four atteint 2 touche à sa fin, nous découvrons que Doom s’est non seulement consacré à copier les mutants dans sa création d’une île-nation, mais a également copié les ennemis des X-Men pour créer leurs propres sentinelles. Ces Doom-Sentinels semblent servir de force contre toute menace du monde extérieur, en particulier les menaces mutantes. Cela ne fait que créditer la théorie selon laquelle il n’a pas l’intention de partager ses mutants avec le reste du monde.

