Les médecins les plus morts de Marvel vont sauver le monde

Marvel Comics«les médecins les plus dangereux – Docteur Strange et Docteur Doom – font équipe pour sauver le monde. Le docteur Doom est peut-être le premier superviseur de Marvel, mais au fond, il se considère comme un altruiste. Doom croit en un homme, une voix – c’est l’homme et il obtient le vote.

La clé pour comprendre Doom est de réaliser qu’il croit vraiment à sa propre tournure, qu’il est le seul vraiment qualifié pour gouverner la planète. À son avis, le fait même que les gens s’y opposent est la preuve de leur intelligence limitée, car ils ne savent clairement pas ce qui leur convient le mieux. Curieusement, cela signifie qu’il y a eu de nombreuses occasions où le docteur Doom est intervenu pour sauver le monde – et même le multivers. C’est parce qu’il n’a aucun intérêt à permettre la fin du monde.

Savage Avengers # 10 de cette semaine confirme que cela conduit Doctor Doom à un partenariat à long terme avec Doctor Strange. Les deux se sont retrouvés face à Kulan Gath, un ancien sorcier suprême de l’âge hyboréen – du temps de Conan le barbare. Kulan Gath est un cannibale, qui a passé des millénaires à se nourrir de l’énergie magique des autres. En conséquence, il possède maintenant un pouvoir à une échelle que même le docteur Strange et le docteur Doom n’ont jamais vu auparavant.

Heureusement, le docteur Doom n’est pas seulement un sorcier; il est également l’un des plus grands esprits scientifiques sur Terre. Les deux mystiques réussissent le mieux à Kulan Gath en recourant à la science, Doom invoquant son armure Infamous Iron Man et la concédant à Strange, le transformant en ce qu’on appelle le “Iron Mage”. En fin de compte, Strange propose une approche innovante pour battre Kulan Gath, avec la réforme de l’armure autour de lui. L’armure cesse toute fonction motrice, rendant Kulan Gath incapable de bouger, et permettant à Conan de rejoindre la bataille et de le blesser avec un ancien talisman. Même cela ne suffit pas pour arrêter Kulan Gath, qui s’échappe pour poursuivre ses plans.

Mais le docteur Strange et le docteur Doom savent maintenant ce que Kulan Gath veut faire. Son objectif est de déclencher la colère d’un des dieux aînés, Shuma-Gorath, sur la Terre; un scénario cauchemardesque de fin du monde qui n’est dans l’intérêt de personne. Et même ces deux sorciers – parmi les mystiques les plus puissants à avoir jamais parcouru la Terre – ne pourront pas le vaincre sans aide. Il semble vraiment que cette équipe particulière durera plus longtemps que prévu.

