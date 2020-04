Les meilleures émissions de télé-réalité sur Disney + à regarder en famille

Les familles recherchent constamment des séries qu’elles peuvent regarder ensemble, et Disney + est une excellente ressource pour un tel contenu. Disney + n’est disponible que depuis environ six mois et a déjà gagné 50 millions d’abonnés dans le monde. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors que le nouveau service de streaming continue d’évoluer, la programmation familiale reste l’une des principales priorités de Disney +, ce qui offre aux familles de nombreuses options de divertissement.

Les émissions de téléréalité sont devenues très inclusives, ce qui permet aux fans de divers sujets de trouver facilement des émissions qui mettent en valeur leurs intérêts. Par conséquent, Disney + s’est assuré d’inclure au moins quelques émissions de téléréalité dans le cadre de ses premiers mois de publication de contenu. Nous avons sélectionné quelques émissions de téléréalité qui sont parfaites pour les familles à regarder ensemble.

Be Our Chef de Disney + est hébergé par Angela Kinsey du Bureau. Contrairement à son personnage Office, Kinsey offre un ton chaud et pétillant à ce concours de cuisine de réalité. Be Our Chef propose des familles qui s’affrontent dans des cuisinières de type support. Chaque semaine, ils cuisinent autour d’un thème. Par exemple, le thème pourrait être les aliments préférés de Cendrillon. Les familles utilisent ce concept de base et créent un plat autour de l’idée. Ils sont ensuite jugés par un chef professionnel de Disney. À la fin du concours, une famille remporte une croisière vacances Disney. C’est une jolie série qui plaira aux familles qui aiment les séries comme Nailed It! Et Masterchef: Junior. Disponible pour diffuser ici.

Une équipe de créateurs de Marvel s’associe pour créer une bande dessinée exclusive pour l’enfant présentée chaque semaine. Chaque épisode du projet Hero de Marvel présente un enfant extraordinaire qui a fait quelque chose d’héroïque, comme sensibiliser davantage aux besoins des personnes handicapées et inspirer d’autres enfants à créer. Cette émission de télévision Marvel fonctionne parce qu’elle est inspirante et réconfortante. Cela pourrait inspirer les enfants et les adultes à créer des choses qui rendent la vie meilleure pour tout le monde, ou cela pourrait simplement se terminer par tout le monde qui regarde tandis que les larmes coulent sur leurs visages. C’est sincère. Les familles qui aiment les émissions de téléréalité avec un message ou mettent en évidence des êtres humains exceptionnels, alors Marvel’s Hero Project est la voie à suivre. Disponible pour diffuser ici.

Les fans de Disney Channel de la fin des années 90 et du début des années 2000 se souviendront peut-être de Bug Juice, une série sur la vie au camp. En 2017, Disney a relancé la série dans un nouveau camp. La nouvelle version de Bug Juice, qui se déroule au Camp Waziyatah à Waterford, dans le Maine, est disponible sur Disney +. La série suit des campeurs spécifiques pour montrer leurs épreuves et leurs tribulations pendant leur été au camp. C’est une série convaincante avec un drame similaire que vous trouverez dans des émissions comme The Real World, mais du point de vue et des problèmes des enfants. C’est un bon spectacle à regarder à la fois pour des moments légers et sérieux, qui garderont votre famille divertie et informée. Disponible pour diffuser ici.

Un groupe de jeunes inventeurs s’associe à des professeurs d’atelier pour construire différents projets chaque semaine, comme une bibliothèque miniature. L’acteur et comédien Justin Long anime Shop Class. Il apporte un sens de l’humour décalé à la série, et la façon dont les enfants y réagissent est l’un des points forts de cette série. Shop Class est l’une des séries les plus longues de la liste avec des épisodes qui durent plus de 40 minutes (contre le reste de la série étant inférieur à 30), mais le drame et l’anticipation du produit final vous absorbent complètement. Shop Class est une autre série qui peut inspirer les familles à essayer de tester leurs propres compétences avec des projets d’artisanat. Disponible pour diffuser ici.

Disney + pourrait être un bon investissement pour les familles à la recherche d’émissions de téléréalité plus saines à regarder ensemble.

