Les meilleures lignes de publication Marvel et DC disparues

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Précédemment…

La semaine dernière, nous avons discuté de la Les plus grands imitateurs de bandes dessinées!. Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire:

El Atomico: “J’aurais aimé plus de mes faveurs, Squadron Supreme:

Hyperion = Superman – voir aussi kryptonite et argonite

Nighthawk = Batman

Power Princess = Wonder Woman – avec son petit ami de l’armée

Archer doré = flèche verte

Whizzer = Flash

Dr. Spectrum = Lanterne verte

Aigle bleu = Hawkman

Nuke = Firestorm

Al Lobama m’a expliqué que c’était à l’origine un effort de coopération ou quelque chose d’autre, mais j’aurais toujours aimé plus.

Encore une super chronique, merci Gusto! »

Ken Wood: «J’adore Supreme. Si Superman était un vieux trou amer, vous auriez Supreme. Il était l’un de mes préférés à lire en grandissant.

Pitt était une sorte d’arnaque à Hulk. Pitt était définitivement différent, avec un étranger et un enfant qui le contrôlaient, mais il y avait des similitudes évidentes dans le département des looks.

Youngblood était essentiellement une arnaque de plusieurs personnages différents mis dans une équipe. Shaft and Hawkeye, Badrock and the Thing, etc.

Les Wildcats, Gen 13, DV8, étaient tous des livres Wildstorm qui étaient essentiellement des arnaques X-Men, mais ils étaient tous vraiment géniaux. En fait, j’aurais aimé qu’ils soient aussi populaires que les X-Men car ce sont probablement mes deux franchises préférées dans l’histoire de la bande dessinée.

Je suis sûr que Image en a beaucoup d’autres si je passe assez de temps à parcourir tous mes vieux livres. “

Richard C: “Le Bouclier (1940) // Captain America (1941) // Minute-Man (1941) // Captain Battle (1941)”

Prez Gar: «Le Squadron Supreme et la Shi’ar Imperial Guard. Imitations littérales de la Justice League et de la Légion des super-héros. On pourrait également affirmer que les Gardiens de la Galaxie d’origine copiaient quelque peu la Légion, en étant basés en l’an 3000.

Ensuite, vous avez X-Men et Doom Patrol, similaire à Swamp Thing et Man-thing. Leurs débuts ont été extrêmement rapprochés, les deux équipes de héros inadaptés dirigées par un homme en fauteuil roulant. »

Calibre_ ”Pseudo” _Winfield: “Je ne sais pas, The Shadow and Bats sont vraiment différents au-delà de l’accord” le gars riche combat le crime “. De plus, Batman a été littéralement créé sans autre raison que de tirer profit de Superman. L’éditeur a dit que pirater Bob Kane pour «rentrer chez moi et faire de moi un autre Superman», ce qui, tout compte fait, est assez étonnant que Bill et lui aient pu le faire. Quand une tentative d’encaisser une mode a-t-elle déjà si bien fonctionné? Maintenant, aussi, la conception originale de Batman était une blague flippante.

Je veux dire, l’inspiration de Batman a été tirée du film The Bat de 1926, et c’est la suite de 1930, The Bat Whispers. Même Bob Kane l’a admis. Drôle, considérant le plus grand ennemi de Batman, Le Joker, est une arnaque de L’homme qui rit.

C’est drôle, rien n’est original dans la vie. “

Trop de bons commentaires à partager. Revenez en arrière et voyez par vous-même. Aussi, comme toujours, merci pour la contribution!

Cette semaine, nous discutons…

Anciennes lignes d’édition Marvel & DC

Vertigo Comics de DC a fait ses derniers adieux aux fans quelques semaines plus tard, et l’empreinte a laissé un héritage durable comme l’une des lignes les plus révolutionnaires de la bande dessinée.

Avec sa disparition, il rejoint une longue liste d’empreintes qui vont d’un flash dans la casserole à un impact décent.

Vous pourriez ne pas reconnaître les noms Razorline, Tsunami ou Marvel Mangaverse. Vous vous souvenez peut-être vaguement de Zuda, Focus, Piranha, Minx et CMX. S’ils ne sonnent pas, ne vous en faites pas. Ce sont tous des noms de lignes de publication depuis longtemps disparues de Marvel et DC. Certains étaient plutôt cool, certains produisaient un bijou ou deux, mais ils ont tous eu la hache à un moment donné. J’ai rassemblé certains de mes favoris et je suis sûr que vous en aurez également quelques-uns.

Je m’en tiens aux Big Two parce que la quantité de choix serait trop pour une colonne.

Commençons avec STAR COMICS (Marvel). Dans les années 80, la ligne Star Comics s’adressait aux jeunes lecteurs et aux livres mixtes basés sur des dessins animés et des jouets aux propriétés toutes originales comme Planet Terry, Royal Roy, Wally The Wizard et Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham. Personnellement, j’ai adoré Spider-Ham! J’ai pensé que c’était une torsion amusante pour Spider-Man et j’ai apprécié son retour du côté bande dessinée et du côté film. Bien que la ligne n’ait pas duré, elle a amené de nombreux jeunes fans à la table et les a transformés en lecteurs de bandes dessinées.

Un de mes favoris personnels était EPIC COMICS (Marvel). Epic était Vertigo avant Vertigo et sans la longue lignée de titres historiques. La ligne offrait des titres de lecteurs appartenant à des créateurs et matures sous l’œil de l’éditeur Archie Goodwin. Epic a duré de 1982 à 1994 et a été relancé pour une période brève et oubliable en 2003. À son apogée, Dreadstar de Jim Starlin, Marshall Law et Elektra Assassin se distinguaient. De plus, cette ligne nous a donné nos premières éditions américaines d’Akira / The Airtight Garage.

Quelle ligne amusante MC2 (Marvel) était. MC2 a commencé comme une pièce unique qui a surpris tout le monde par sa popularité et nous a donné Spider-Girl et une poignée de livres qui ont jeté un coup d’œil sur un futur univers Marvel possible. La qualité de Spider-Girl est la seule raison pour laquelle cette ligne a fait la liste.

La prochaine étape est 2099 (Marvel). Cette ligne a répondu à la question: “À quoi ressemblerait l’Univers Marvel dans 107 ans?” La réponse nous a donné cette ligne de 1992 qui a jeté un coup d’œil dans le monde de Marvel de demain, mélangeant la science-fiction avec les super-héros traditionnels. 2099 a duré six ans et a depuis connu quelques reprises et réapparitions dans d’autres titres. Spider-Man 2099 de Peter David et Rick Leonardi a été le plus gros succès (voir un motif ici?) Et le personnage est apparu dans Marvel proprement dit.

J’attends toujours un redémarrage de Ravage 2099.

Qui peut oublier MARVEL KNIGHTS (Marvel)? Cette ligne est un peu tordue car elle a commencé comme une ligne spécifique dirigée par Joe Quesada et Jimmy Palmiotti dans le but d’attirer les meilleurs créateurs vers des propriétés moins connues. Ils étaient libres de faire ce qu’ils voulaient avec une continuité réduite et une qualité de production accrue. C’était un tel succès, Quesada a obtenu le poste de rédacteur en chef et les idéaux qui ont formé Marvel Knights se sont répandus dans tout l’univers. La ligne n’a jamais été officiellement terminée, mais elle n’a plus de point en dehors de Marvel Knights 20e de l’année dernière.

Peut-être qu’aucune empreinte n’a reçu une presse plus négative que NOUVEL UNIVERS (Marvel). Jugez-moi tout ce que vous voulez mais j’ai apprécié les trucs du Nouvel Univers. Le nouvel univers était destiné à être une toute nouvelle ligne et un tout nouvel univers fictif mettant à jour les idéaux de Stan Lee d’aventures incroyables dans le monde réel. Le rédacteur en chef de la marque Star de Jim Shooter a introduit un style de narration de super-héros plus mature, mais la ligne a été entravée par un petit budget, un public confus et de mauvaises ventes. Mark Gruenwald a ancré le Nouvel Univers dans la continuité de Marvel lors de l’événement Starblast de 1994. Au fil des ans, nous avons vu d’autres éléments du croisement de l’univers et je ne peux pas attendre le jour où quelqu’un abordera à nouveau cela.

Allez avec moi sur celui-ci. ULTRAVERSE (Marvel). Bien que cette ligne n’ait pas été créée par Marvel, l’Ultraverse a été acheté à Malibu Comics et comportait des personnages comme Prime, Hardcase et Rune. Malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées, les ventes ont chuté et la ligne s’est fermée pour des «raisons légales». Plus triste encore, Gerard Jones et Norm Breyfogle’s Prime n’ont jamais trouvé de public. Leur prise était une mise à jour sympa sur Captain Marvel / Shazam! idée et aurait dû être plus populaire. En fait, toute la gamme a pris des concepts familiers et leur a donné une tournure amusante, qui, à mon avis, aurait dû être mieux utilisée par Marvel. Certains d’entre eux pourraient très facilement le faire avec le bon marketing et même passer au grand écran. Voici l’espoir.

Allons-y et regardons WILDSTORM (DC). Wildstorm est dans le même bateau qu’Ultraverse. Cela a commencé chez Image et a fini par devenir une empreinte de DC Comics. Wildstorm est un peu différent car c’était un endroit qui offrait aux créateurs une chance de s’approprier leur travail et de créer des œuvres qui ne cadreraient pas dans Vertigo. Le meilleur exemple était la ligne America’s Best Comics d’Alan Moore. La majeure partie de la gamme a été engloutie dans le New 52 de DC, mais pendant des années, des livres comme WildCAT et The Authority ont toujours fourni des histoires de qualité supérieure. Je sais que nous avons obtenu la série The Wild Storm de Warren Ellis et Jon Davis-Hunt, mais après l’annulation d’un nouveau Wildcats, je garde cela sur la liste.

Parlons de IMPACT! (DC). Cette réplique était un plaisir coupable. En 1991, la bande dessinée était dans une phase sérieuse. Comme aujourd’hui, il n’y avait pas beaucoup de matériel destiné aux enfants. L’objectif d’Impact! Comics devait présenter une ligne de super-héros destinée aux jeunes lecteurs qui utilisaient les personnages sous licence Red Circle d’Archie Comics. Encore une fois, les ventes n’ont jamais été exceptionnelles et la ligne a été supprimée après le scénario de l’événement Crucible. La comète était la série la plus ancienne d’Impact!, Mais toute la gamme était une lecture simple et amusante. En 2008, DC a essayé de donner une nouvelle vie aux personnages du Cercle rouge, mais les personnages ont trouvé une maison dans le cadre de la série New Crusaders d’Archie. Nous pourrions utiliser plus de lignes comme Impact.

Te souviens tu HELIX (DC)? C’était la tentative de DC de faire pour la science-fiction ce que Vertigo avait fait pour l’horreur. Helix a duré deux ans, mais la ligne comportait de nouvelles œuvres de Garth Ennis, Howard Chaykin, Warren Ellis, Walt Simonson et Chris Weston, entre autres. Une série de noms. La ligne n’a jamais trouvé son rythme et a été pliée en Vertigo, avec Transmetropolitan d’Ellis et Darick Robertson étant le plus grand titre à noter. Cette empreinte était un peu avant son temps.

Alors que le Black Label de DC commence à gagner du terrain, les préparatifs ont commencé avec ALL-STAR (DC). Il offrait aux créateurs de grands noms des opportunités de continuité avec des personnages de A-list. Seules deux des quatre séries annoncées ont effectivement été imprimées, et parmi ces deux, une seule a réussi à se terminer, la seconde étant promise à une nouvelle image de marque. Qu’avons-nous obtenu? Batman All-Star de Frank Miller et Jim Lee et Robin The Boy Wonder. Un titre qui n’a jamais vraiment cliqué et qui est plus connu pour sa folie maladroite que pour sa qualité. Le Superman All-Star de Grant Morrison et Frank Quitely était le véritable hors concours et a gagné le statut classique. Nous ne pouvons que deviner à quoi aurait ressemblé une Batgirl All-Star, Wonder Woman ou Green Lantern.

Un autre qui pourrait facilement faire un retour est JALON (DC). En fait, les rumeurs d’un retour tourbillonnaient il n’y a pas si longtemps, mais rien n’en est sorti. Bien que ce ne soit pas une empreinte au sens traditionnel, cette ligne a été publiée par DC Comics et cela fonctionne pour moi. La première série de titres de Milestone a duré de 1993 à 1996 et a traversé l’univers DC pendant l’événement Worlds Collide. Milestone a été révolutionnaire de plusieurs façons et a introduit un certain nombre de nouveaux talents. Static / Static Shock, s’est avéré assez populaire pour titrer sa propre série de dessins animés. Hardware, Icon et Blood Syndicate ont fourni une vue urbaine et quelques histoires assez divertissantes. La dernière fois que j’ai entendu que l’empreinte était impliquée dans un différend juridique, il y a de l’espoir que cela pourrait encore reprendre vie.

Je suis déchiré de finir avec l’Univers Ultime. La fin est toujours frustrante pour moi et l’écrivain Brian Michael Bendis a établi à la fin de la mini-série 2017 Spider-Men II que l’univers et ses super-héros existent toujours. Qu’est-ce que tu penses?

Lequel vous manque le plus? Qu’est-ce que j’ai raté? Commentaires ci-dessous!

C’est tout le temps dont je dispose. Consultez nos critiques de bandes dessinées demain et à la semaine prochaine!