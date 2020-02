Nous faisons un TOP 10 des meilleurs films d’horreur de 2020 qui assailliront les cinémas du monde entier.

Des monstres guidés par le son, en passant par un ex-petit ami invisible à mutants de merveille enfermé dans un endroit très dangereux, voici quelques propositions qui figurent parmi les meilleurs films d’horreur de 2020.

Ce sont les meilleures histoires effrayantes que nous verrons au cinéma cette année:

Sous l’eau

Six personnes sont prises au piège dans une installation sous-marine qui est inondée. Leur seul salut est d’essayer d’atteindre une ancienne plate-forme pétrolière, mais la route sera pleine de monstres qui tenteront de les chasser.

Réalisé par William Eubank a des acteurs comme Kristen Stewart comme Norah, Vincent Cassel comme capitaine, T.J. Miller comme Paul, Jessica Henwick comme Emily, John Gallagher Jr. comme Smith et Mamoudou Athie comme Rodrigo.

Date de sortie: 1er janvier 2020.

L’homme invisible (l’homme invisible)

Une femme commence à reconstruire sa vie lorsque son ex-petit ami violent meurt, mais au lieu de pouvoir être en paix, il revient en tant qu’être invisible qui la harcèle à des limites insoupçonnées.

Réalisé par Leigh Whannell a un casting qui met en vedette Elisabeth Moss comme Cecilia Kass, Oliver Jackson-Cohen comme Adrian Griffin, Aldis Hodge comme James, Storm Reid comme Sydney, Amali Golden comme Annie, Harriet Dyer, Nash Edgerton et Michael Dorman.

Date de sortie: 28 février 2020.

Une autre tournure / La présence du mal (The Turning)

Une jeune femme est engagée pour s’occuper d’un enfant qui vient d’être orphelin et qui vit maintenant avec son oncle. Vous découvrirez bientôt que la maison et les jeunes sont plus étranges qu’il n’y paraît.

Réalisé par Floria Sigismondi dans la distribution, Mackenzie Davis comme Kate Mandell, Finn Wolfhard comme Miles Fairchild, Brooklynn Prince comme Flora Fairchild, Barbara Marten comme Mme Grose, Joely Richardson comme Darla Mandell et Niall Greig Fulton comme Quint.

Date de sortie: 3 mars 2020.

Un endroit calme: Partie 2 (Un endroit calme: Partie II)

Suite du succès commercial de 2018, où l’humanité fait face à des monstres qui ne peuvent pas voir, mais sont guidés par le son. C’est pourquoi vous devez essayer de ne pas faire de bruit pour ne pas être attaqué. Ce sera sans aucun doute l’un des films d’horreur les plus réussis de 2020 au box-office, le premier versement dépassant 340 millions de dollars dans le monde.

Réalisé par John Krasinski, il met en vedette Emily Blunt dans le rôle d’Evelyn Abbott, John Krasinski dans le rôle de Lee Abbott, Noah Jupe dans le rôle de Marcus Abbott, Millicent Simmonds dans le rôle de Regan Abbott, Djimon Hounsou et Cillian Murphy.

Date de sortie: 20 mars 2020.

Le garçon: la malédiction de Brahms (Brahms: le garçon II)

Une famille déménage dans un manoir sans connaître l’histoire terrifiante derrière cet endroit. Là, le plus jeune de la famille se fait un nouvel ami. C’est une poupée en forme humaine qu’il appelle «Brahms».

Réalisé par William Brent Bell, Katie Holmes interprète Liza, Owain Yeoman incarne Sean, Christopher Convery incarne Jude, Ralph Ineson incarne Joseph et Anjali Jay incarne le Dr Lawrence.

Date de sortie: 8 avril 2020.

Les nouveaux mutants

Après de nombreux retards, nous pouvons enfin voir le film où certains jeunes mutants sont enfermés dans un centre d’où ils doivent sortir en libérant tous leurs pouvoirs. Il s’agit du dernier film de personnage Marvel appartenant à FOX. Sans aucun doute l’un des films d’horreur les plus intéressants de 2020.

Le film réalisé par Josh Boone a un casting dirigé par Anya Taylor-Joy comme Illyana Rasputin / Magik, Maisie Williams comme Rahne Sinclair / Wolfsbane, Alice Braga comme Dr Cecilia Reyes, Charlie Heaton comme Sam Guthrie, Blu Hunt comme Danielle Moonstar, Happy Anderson comme Révérend Craig, Henry Zaga comme Roberto da Costa / Sunspot et Colbi Gannett comme Young Illyana.

Date de sortie: 8 avril 2020.

Gretel et Hansel: un conte de fées sombre (Gretel & Hansel)

Réinventer l’histoire classique des frères Grimm qui raconte comment deux enfants arrivent au chalet d’une femme qui, après avoir été gentille et leur avoir donné beaucoup de nourriture, essaie de les manger. Réalisé par Oz Perkins, Sophia Lillis incarne Gretel, Samuel Leakey incarne Hansel (Sammy Leakey), Charles Babalola incarne The Hunter et Alice Krige incarne Holda.

Date de sortie: 17 avril 2020.

Antlers: Dark Creature

Dans une petite ville appelée Antlers (Oregon), une enseignante et son frère, le shérif local, s’intéressent à un jeune homme mystérieux et distant. En apprenant à se connaître, il découvre que l’élève cache un dangereux secret qui pourrait avoir des conséquences fatales.

Réalisé par Scott Cooper a un grand casting dirigé par Keri Russell comme Julia Meadows, Jesse Plemons comme Paul Meadows, Jeremy T. Thomas comme Lucas Weaver, Graham Greene comme Warren Stokes et Scott Haze comme Frank Weaver

Date de sortie: 17 avril 2020.

La malédiction (The Grudge)

Ils ont déjà sorti en 2004 une adaptation du film japonais Ju-on et maintenant il y aura une nouvelle version qui traitera d’une maison avec un esprit maléfique qui tue violemment tous ceux qui osent entrer.

Réalisé par Nicolas Pesce a un casting dirigé par Tara Westwood comme Fiona Landers, Junko Bailey comme fantôme Kayako Ghost, David Lawrence Brown comme Sam Landers, Zoe Fish comme Melinda Landers et Andrea Riseborough comme détective Muldoon.

Date de sortie: 6 mai 2020

Warren Record: Forced by the Demon (The Conjuring: The Devil m’a fait le faire)

Troisième épisode de la saga qui sera réalisé par Michael Chaves et avec Vera Farmiga dans le rôle de Lorraine Warren, Patrick Wilson dans le rôle d’Ed Warren et Julian Hilliard dans le rôle de David Glatzel.

Date de diffusion: le 11 septembre 2020

Halloween tue

Suite directe de Halloween Night où Laurie Strode doit affronter à nouveau le tueur Michael Myers. Le réalisateur David Gordon Green présente Jamie Lee Curtis comme Laurie Strode, Judy Greer comme Karen, Anthony Michael Hall comme Tommy Doyle, Kyle Richards comme Lindsey Wallace, Dylan Arnold comme Cameron Elam et Andi Matichak comme Allyson.

Date de sortie: 16 octobre 2020.

Lequel de tous ces films d’horreur de 2020 voulez-vous le plus voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous dans la section opinion.

