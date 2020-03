Les meilleurs films d’horreur sur Netflix (mars 2020)

Dernière mise à jour: 8 mars 2020

Netflix peut être une plate-forme multi-genres, mais sa collection de films d’horreur fait partie des meilleures sélections du genre. Allant du contenu original et des monstres modernes aux favoris et aux classiques cultes, le service de streaming propose des choix méchants pour toutes choses d’horreur.

Comme la boîte à puzzle de Hellraiser ou The Shining’s Overlook Hotel, Netflix offre aux utilisateurs une large porte vers l’horreur – en particulier avec les films originaux que Netflix a produits au cours des dernières années. Leur bibliothèque numérique a considérablement augmenté, plaçant les favoris de genre comme les Warrens et Jack Torrance au coude à coude avec des creeps moins connus comme le Moonlight Man et Black Phillip.

Entre des films comme Get Out balayant avec des nominations aux Oscars et des films comme Halloween et A Quiet Place marquant la première place au box-office, le genre d’horreur est entré dans un âge d’or non officiel. Heureusement, Netflix s’est assuré d’offrir certains des meilleurs films – et les plus effrayants – du genre. Et, maintenant que l’époque de l’errance dans Blockbuster est révolue, les utilisateurs ont beaucoup à parcourir dans l’allée numérique de Netflix à la place. Voici tous les meilleurs, présentés par ordre alphabétique.

1922

L’une des nombreuses adaptations de Stephen King publiées par Netflix est 1922, basé sur l’une des nouvelles de l’auteur de sa collection Full Dark, No Stars. Situé à Omaha, dans le Nebraska, 1922 est centré sur un homme du nom de Wilf (Thomas Jane) qui convainc son fils d’aider à assassiner sa femme afin de l’empêcher de s’éloigner et de vendre leurs terres. Cependant, au moment où il découvre que son acte odieux aura de graves conséquences psychologiques, Wilf est déjà hanté par le fantôme de sa femme, une infestation de rats déterminés à détruire sa maison et une malédiction qui refuse de le quitter.

Apôtre

Les thèmes religieux vont de pair avec les films d’horreur et Netflix Apôtre en est un brillant exemple. Semblable à The Wicker Man de 1973, Apostle s’articule autour d’un homme nommé Thomas (Dan Stevens) qui infiltre un mystérieux culte afin de retrouver sa sœur. Une fois sur place, il découvre la relation troublante du culte avec Dieu, qui tourne moins autour de l’amour et de la paix que de la misère et de la torture. Le réalisateur Gareth Evans – mieux connu pour la série de films Raid bourrés d’action – combine une énergie discordante avec une horreur basée sur la foi qui alimente deux heures de tension troublante avec une bonne part d’horreur corporelle.

Candyman

L’un des meilleurs films d’horreur des années 90, le réalisateur Bernard Rose Candyman est également un excellent examen des relations raciales et des luttes de classe en Amérique, du moins à travers la lentille de l’époque. Tony Todd incarne le méchant titulaire aux crochets, qui est obligé de venir voir quiconque prononce son nom cinq fois dans un miroir, puis de les trancher de l’aine à l’œsophage. Virginia Madsen joue également le rôle de l’étudiante diplômée Helen Lyle, une femme qui regrette beaucoup sa décision de manquer de respect à Candyman avec incrédulité.

Un jeu d’enfant

L’histoire d’horreur est pleine de poupées tueuses, mais la plus emblématique est facilement Un jeu d’enfant‘s Chucky (Brad Dourif), un bon gars possédé par l’esprit du tueur en série humain Charles Lee Ray. Alors que l’idée d’une poupée tueuse se prête naturellement à l’humour, ce premier film, réalisé par Tom Holland, joue pour la plupart des choses mortellement sérieuses. Chucky est sur le point de transférer son âme dans le corps d’un jeune garçon nommé Andy, et il éliminera toute personne qui se mettra en travers de son objectif. La suite la plus récente de Chucky, Cult of Chucky, est également disponible sur Netflix.

Fluage et fluage 2

Dans Se glisser, Mark Duplass joue le rôle d’un individu particulier nommé Josef qui publie une annonce en ligne demandant à quelqu’un de le filmer pendant une journée entière. Il prétend que la séquence est pour son enfant à naître, mais les motifs de Josef semblent de moins en moins simples pour Aaron (Patrick Kack-Brice), l’homme qui répond à l’annonce, plus il est avec lui. Bien que Creep se déplace lentement, son ton obscur permet une expérience de vision globale troublante. Et, si rien d’autre, c’est payé de manière experte avec une fin tout à fait inattendue. Sa suite, Creep 2, joue sur la même esthétique artisanale, mais remplace un vidéaste sans méfiance par un vidéaste passionné.

Horizon de l’événement

1997 Horizon de l’événement, Réalisé par Paul W.S. Anderson et maintenant sur Netflix, est un film étrange dans le sens où il a échoué à la fois de manière critique et commerciale à sa sortie, mais a développé un culte dévoué dans les années qui ont suivi. Un mélange intrigant de science-fiction et d’horreur, Event Horizon raconte l’histoire d’un équipage envoyé pour enquêter sur le mystérieux retour du navire titulaire, qui avait disparu sept ans auparavant alors qu’il tentait de tester un voyage dans l’espace plus rapide que la lumière. Malheureusement, le portail avait pour but de téléporter le vaisseau à travers la galaxie au lieu de cela l’envoya dans un endroit bien pire, peut-être l’enfer lui-même.

La mort diabolique

Un petit film d’horreur en cabine réalisé à petit budget, 1981 La mort diabolique a lancé la carrière de réalisateur de Sam Raimi, la vedette Bruce Campbell sur la voie de devenir une icône du film B et a créé une franchise durable. Lorsque Campbell’s Ash et son groupe d’amis se dirigent vers une cabane isolée, ils découvrent un livre ancien appelé le Necronomicon, et sans réfléchir, jouent des passages traduits du livre via un magnétophone. Cela éveille un ancien mal, celui de posséder et / ou de tuer chacun d’entre eux. L’histoire se poursuit dans Evil Dead II, malheureusement non disponible sur Netflix.

Jeu de Gerald

Basé sur le roman du même nom du maestro de genre Stephen King, Jeu de Gerald est un thriller isolé qui utilise intelligemment un seul emplacement à son avantage. Mike Flanagan a gravi les échelons de Netflix avec ce film avant de s’attaquer à l’adaptation en série du bien-aimé roman de maison hantée de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, et il a réussi à faire peur. Dans le film, les couples mariés en difficulté Jessie et Gerald (Carla Cugino et Bruce Greenwood, respectivement) tentent de raviver leur flamme avec une escapade romantique, seulement pour faire face à une lutte désespérée pour la survie. Après que Gerald est décédé d’une crise cardiaque quelques instants après avoir menotté sa femme au lit, Jessie doit utiliser son intelligence pour se libérer, écarter un chien enragé et échapper à une mystérieuse créature qu’elle appelle l’homme au clair de lune.

Silence

À la différence du thriller Wait Until Dark de 1967, dans lequel une femme aveugle, interprétée par Audrey Hepburn, doit repousser un groupe d’intrus chez elle, Hush se concentre sur une femme sourde dans une situation similaire. Maddie (Kate Siegel) tente de vivre en paix au fond des bois, lorsqu’un étranger masqué se présente. Ce qui commence d’abord par l’inconnu traquant secrètement la femme dégénère rapidement en situation de vie ou de mort. Réalisé par Mike Flanagan, Hush a été co-écrit par Flanagan et Siegel, qui travailleront plus tard ensemble à nouveau sur The Haunting of Hill House.

Insidieux

L’une des nombreuses franchises d’horreur créées par le maestro moderne James Wan, le premier Insidieux Le film – et malheureusement le seul disponible sur Netflix – commence la série comme ce qui ressemble à une histoire obsédante, mais se révèle être un conte de projection astrale et de possession démoniaque. La famille Lambert, dirigée par les stars Patrick Wilson et Rose Byrne, est l’une des personnes les plus en horreur de ce côté de Poltergeist, à qui ce film est en fait très redevable. Bien sûr, la meilleure invention d’Insidious était son royaume des morts, connu sous le nom de The Further, une création terrifiante.

L’invitation

Pour paraphraser Johnny Depp dans Sleepy Hollow, L’invitation parvient à être un film d’horreur “sans bénéfice des goules et des gobelins.” Lorsque Will (Logan Marshall-Green) et sa petite amie sont invités à un dîner par l’ex-femme de Will, Eden (Tammy Blanchard), une tension maladroite est inévitable. Cependant, cette tension prend une tournure horrible lorsque Will soupçonne qu’Eden et son nouveau mari (Michiel Huisman) ne sont pas aussi innocents qu’ils le semblent. La validité de ses soupçons dépend de ses efforts pour dénouer leurs ambiguïtés.

Activité paranormale

Bien que la plupart des suites soient d’une valeur discutable, cela ne signifie pas que les amateurs d’une bonne peur devraient hésiter à diffuser les 2009 Activité paranormale sur Netflix. Réalisé par Oren Peli, le film à très petit budget raconte une histoire assez simple à propos d’un jeune couple (Katie Featherston et Micah Sloat) hanté par une force surnaturelle terrifiante dans leur maison. Alors que de nombreuses personnes ont appris à détester le sous-genre des films d’horreur trouvés, Paranormal Activity est un exemple de la forme bien faite.

Vorace

Le sous-genre zombie a été détruit, mais il y a eu quelques points forts créatifs ces dernières années. Un de ces films est Ravenous, qui tourne autour des citoyens d’un petit village qui doivent se regrouper pour survivre à un virus mangeur de chair. Comme 28 Days Later et REC, il donne une tournure unique aux tropes de zombies courants, ajoutant une profondeur surprenante au genre. En fait, même parmi toutes les horreurs et le désespoir du corps, l’aspect le plus discordant de Ravenous existe dans sa fin ambiguë, ce qui a entraîné des réponses divergentes du public.

L’anneau

Le succès des années 2002 L’anneau, réalisé par le futur réalisateur de blockbusters Gore Verbinski, a lancé une vague de remakes américains de films d’horreur asiatiques. Même après tous les imitateurs, ce récit de l’intrépide journaliste de Naomi Watts enquêtant puis se faisant menacer par une vidéo maudite est probablement le meilleur de ce lot. The Ring apporte toujours les frissons sur Netflix, même si les tentatives de faire une suite aux États-Unis ont été regrettables.

Le rituel

Les films de road trip entre amis appartiennent généralement au genre comique, mais il existe des exceptions. An American Werewolf à Londres de John Landis a fait la distinction entre la comédie et l’horreur, mais Le rituel colle strictement à ce dernier. Il se concentre sur un groupe d’amis qui se lancent dans une randonnée en Scandinavie pour honorer leur ami récemment décédé – mais cela ne se passe pas comme prévu. Au lieu de trouver du réconfort, ils rencontrent une légende locale basée dans la mythologie nordique qui ne veut rien de plus que de les dévorer un par un. Le film met en vedette Rafe Spall, qui a joué dans J.A. Le monde jurassique de Bayona: royaume déchu.

Bébé de romarin

Les méfaits personnels du réalisateur Roman Polanski en ont fait un paria de la société, mais tout fan d’horreur avec Netflix qui peut mettre cela de côté doit absolument voir les années 1968. Bébé de romarin, qui se présente toujours comme l’un des films les plus effrayants et les plus troublants de l’histoire du genre. Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) se met vraiment à l’épreuve de l’essoreuse mentale, le tout pour le service de faciliter la naissance de l’antéchrist.

Train pour Busan

Les zombies ont envahi les quartiers ruraux, les villes, les installations souterraines et les paysages apocalyptiques, mais Train pour Busan, le cadre est beaucoup plus contenu. Lorsque Seok-Woo (Gong Yoo) voyage avec sa fille éloignée à Busan, ils découvrent qu’ils sont au milieu d’une épidémie de zombies. Le film allie l’horreur de la survie à une tournure créative, dans laquelle les passagers du train tentent désespérément de trouver leur chemin vers la sécurité, sans mener la horde de zombies avec eux. Avec une note de 96% sur Rotten Tomatoes, Train to Busan a été annoncé par beaucoup comme l’un des meilleurs films de zombies de tous les temps, et James Wan a même annoncé qu’il produirait un remake.

Tremblements

Il est conseillé aux abonnés de Netflix d’humeur pour un bon vieux film de monstre à l’ancienne de diffuser les années 90 Tremors, qui a donné le coup d’envoi à une franchise qui est toujours aussi solide aujourd’hui. En fait, ceux qui aiment voir Kevin Bacon et Fred Ward affronter des monstres souterrains Graboid seront heureux de savoir que les cinq suites sont également disponibles sur Netflix. Il est temps de vous enregistrer à Perfection, Nevada, et de participer à un marathon.

Tucker & Dale contre le mal

Réalisé par Eli Craig, 2010 Tucker & Dale contre le mal étoiles Alan Tudyk et Tyler Labine comme le duo titulaire, hillbillies aux manières douces vivant en Virginie-Occidentale. Tucker et Dale sont des gens sympas, mais ressemblent au type de méchants de Backwoods vus dans de nombreux films d’horreur, et une série de malentendus comiques amènent un groupe de jeunes amis à croire que les deux sont capables de meurtre. Une leçon pour ne pas juger un livre par sa couverture, Tucker & Dale vs Evil est un excellent mélange de slasher et de comédie, et un excellent choix Netflix.

La sorcière

La tradition surnaturelle entourant les premiers colons de la Nouvelle-Angleterre n’est pas nouvelle, mais l’écrivain / réalisateur Robert Eggers a réussi à insuffler quelque chose d’unique dans la panique des sorcières du 17ème siècle avec La sorcière. Après qu’une famille soit bannie de son village en raison de ses croyances religieuses contradictoires, elle succombe rapidement à une horreur après la suivante qui peut ou non avoir à voir avec une sorcière locale résidant dans les bois. La famille soupçonne finalement la fille aînée Thomasin (Anya Taylor-Joy) de pratiquer la sorcellerie, qui atteint rapidement un point d’ébullition mortel.

