Les meilleurs retours de personnages de bandes dessinées de l’année

Dans le monde en évolution des redémarrages, des remakes et des séries de bandes dessinées, aucun personnage n’est définitivement disparu. Mais l’année précédente dans les bandes dessinées a conduit à des renaissances de personnages vraiment étonnantes de la part des deux plus grands éditeurs de l’industrie (et on pourrait penser que le risque est contraire).

Chaque année, alors que les films Marvel et DC continuent de battre des box-office à travers le monde, le profil du matériel source augmente sur tous les médias. Les gros redémarrages de certains héros de premier ordre ont stimulé les relancements à la fois sur Marvel et DC, mais quelques personnages mineurs ont également fait des retours notables. Les deux types de retours montrent que les bandes dessinées continuent de se développer dans de nouveaux territoires et ont réussi à insuffler une nouvelle vie à des personnages qui existent depuis des générations. Et certains ont livré de nouveaux départs, même les lecteurs n’auraient pas cru.

En regardant quelques-uns de ces retours, un modèle commence à émerger de ce dont les personnages ont besoin pour rivaliser ces jours-ci. Les décors et les histoires sont peut-être plus grands que jamais, mais ce sont les vies intérieures des personnages qui font tourner autant de têtes. Les luttes internes des gens ordinaires qui ont la capacité d’être extraordinaires sont bien visibles, car elles se débattent avec ce que signifie être un héros (ou même un méchant). Nous examinons donc les meilleurs exemples de l’année dernière.

Superman

L’arrivée de Brian Michael Bendis à DC Comics l’année dernière a été une surprise, et cela soulève encore beaucoup de questions dans leur multivers. Mais c’est payant quand il s’agit de Superman. Pendant un moment, c’était comme si l’homme qui pouvait tout faire avait déjà tout fait. Trouver un conflit convaincant pour Superman était autrefois l’un des emplois les plus difficiles dans la bande dessinée, mais en 2019, Bendis a exploré le côté familial de Clark Kent, tout en faisant de Superman un activiste plus grand que jamais (écrivant le héros dans Superman et Action Comics, respectivement). Comme pour toute personne réelle, la source de la force de Superman dans cette course a été sa famille. Jon Kent et Lois Lane ont assumé leurs propres rôles, ce qui a amené Superman à être tiré entre ses exploits et sa vie personnelle. Un conflit qui a récemment conduit Superman à révéler enfin son identité secrète au monde. Qui sait ce que réserve la prochaine année?

X Men

Avant 2019, le monde des X-Men de Marvel a traversé différentes directions, mais la plupart se sont transformées en impasses. Certains ont eu plus de succès que d’autres, mais chaque scénario a rapidement tourné à leur conclusion logique, ou est devenu trop alambiqué pour suivre. Personne ne pouvait vraiment comprendre comment prendre le concept «X» et le faire fonctionner en dehors de l’école des jeunes surdoués de Xavier, dans le cadre du plus grand monde Marvel – en dehors de la guerre totale ou des conflits dans des événements comiques.

L’année dernière, Jonathan Hickman et toute l’équipe X-Men ont fait exploser ce concept avec ce qui s’est avéré être un redémarrage de la propriété X-Men, même s’il a été modifié pour avoir “ toujours été le cas ”. Maintenant, le centre de l’univers mutant est l’île de Krakoa. Cela revient maintenant à la confrontation finale entre les humains et les mutants. Les lecteurs sont naturellement du côté des X-Men, mais comme ils ont accumulé plus de pouvoir, la nouvelle civilisation des mutants commence à montrer des signes d’orgueil … sinon une méchanceté explicite.

Martian Manhunter

En dépit d’être un membre de longue date de la Justice League, J’onn J’onzz n’a jamais vraiment construit un fan dévoué (assez grand pour faire de lui un véritable égal à ses autres coéquipiers de la Justice League). La nature de son origine – le dernier Martien laissé par une guerre civile brutale – est en place depuis un certain temps. Cela n’a pas changé dans la nouvelle série, mais le personnage a pris une nouvelle vie en tant que réfugié en 2019.

Poussé par une histoire de l’écrivain Steve Orlando et un art vraiment époustouflant de Riley Rossmo, un titre mensuel de douze numéros raconte l’histoire complète de la vie que J’onzz a laissée sur Mars et comment il en a fait une nouvelle sur Terre. Le Martian Manhunter a une puissance incroyable et une peur mortelle du feu. Maintenant, le début du voyage de son héros raconte une histoire de chagrin pour l’accompagner.

Morbius

Après ses débuts à la fin de l’année dernière, Morbius le vampire vivant apporte des tourments au coin de Spider-Man de l’univers Marvel et essaie de travailler à travers ses propres démons. Le Dr Michael Morbius s’est accidentellement transformé en vampire, et depuis lors, il a encore du mal à s’échapper de son propre chemin. Les bandes dessinées ne sont pas étrangères à l’exploration de la culpabilité, mais cette course va à fond et tente de racheter un homme avec si peu de bien en lui qu’il peut à peine être appelé un héros.

Alors que Morbius fait un grand contraste avec l’optimisme de Spider-Man, la pièce la plus excitante de ce retour est la réintroduction des vampires dans l’univers Marvel. Une fois que Spider-Man fait un allié de Morbius (un collègue scientifique), le chemin est clair pour ramener Blade dans le mix. Après cela, un tout nouveau genre est grand ouvert.

Les étrangers

L’équipe des opérations secrètes de Batman est de retour en action. L’équipe la plus sombre et, franchement, la plus émotive de cette course est écrite par Bryan Edward Hill, en plus de l’art de Dexter Soy. Black Lightning est de retour, tout comme Katana, mais Signal et Cassandra Cain complètent le reste de cette version de l’équipe. Black Lightning fait valoir l’éthique et le leadership avec Batman, tout comme au bon vieux temps, mais maintenant lui et Katana agissent en tant que mentors directs pour la moitié plus jeune de l’équipe.Mais c’est un autre retour sur cette liste qui met en évidence un pont entre les générations.

Le profil de cas pour cette équipe est également différent. Les voleurs habituels de Gotham se retrouvent dans l’action, bien sûr, mais principalement ces Outsiders s’attaquent à la contrebande internationale et aux piliers de la drogue. En d’autres termes, tout crime très médiatisé qui prend beaucoup de bureaucratie.

Les mentions honorables doivent inclure les Metal Men et les Wonder Twins, mais la liste continue à partir de là. La plupart de ces personnages commencent à tomber dans deux catégories: les redémarrages et les réveils. Les redémarrages ont tendance à viser une idée révolutionnaire, tout en s’attaquant au problème de cette chronologie massive (et à l’écart correspondant dans l’âge des fans). Les réveils sont probablement des produits du bon créateur, ajoutant quelque chose qui manquait et obtenant une opportunité. Dans ces cas, les retours sont plus qu’un gadget ou une apparence d’invité. Au lieu de cela, les personnages grandissent et changent sous nos yeux, continuant à raconter leurs histoires ouvertes pour les années à venir.

