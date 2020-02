Les meilleurs rôles du casting (selon IMDB)

Au début des années 2000, nous avons vu un spectacle faire un grand impact dans toutes nos vies et ce spectacle est Malcolm in the Middle. Avec un casting formidable et des épisodes de qualité qui nous font encore craquer aujourd’hui.

Les acteurs et les acteurs ont rencontré un grand succès après leur passage dans la série et ont même rencontré plus de succès que la série acclamée par la critique. Nous utilisons IMDb pour nous aider à regarder chacun des Malcolm dans les meilleurs rôles du casting.

9 Erik Per Sullivan (Dewie) – Trouver Nemo 8.3

Erik Per Sullivan joue le plus jeune fils de la famille et celui qui a le plus de potentiel derrière Malcolm. Commençant le spectacle à un jeune âge et grandissant sous nos yeux, beaucoup voyaient Dewey comme un frère plus jeune car il était souvent espiègle et causait beaucoup de problèmes à la famille.

Malcolm dans The Middle semble avoir été son œuvre la plus connue, mais en 2003, il a exprimé le jeune hippocampe Sheldon dans Finding Nemo, un film qui a obtenu un 8,3 retentissant à l’échelle.

8 Justin Berfield (Reese) – Kim Possible 7.3

Reese est le deuxième frère aîné, mais dans le ménage est souvent considéré comme l’aîné car leur frère aîné est toujours absent. Reese est le grand frère typique et non le plus intelligent des gens. Il est souvent le soulagement comique car il ne partage pas l’intelligence de son frère mais trouve toujours un moyen de se mettre sous la peau.

Outre Malcolm in the Middle est son meilleur rôle, il a exprimé Gill dans la populaire série animée Kim Possible où il a exprimé Gill. Gill était le monstre aquatique qui terrorisait souvent Kim et Ron.

7 Jane Kaczmarek (Lois) – Un long voyage dans la nuit: Live 8.7

Lois est la mère du garçon et on la voit souvent les pourchasser quand ils ne sont pas bons. Kaczmarek joue bien le rôle, inculquant la peur tout en étant une bonne mère et aimante pour les garçons.

Son expertise d’actrice est mise à l’épreuve dans son rôle le mieux noté de Mary Tyrone dans A Long Journey Into Night: Live. Mary fait partie d’une famille dysfonctionnelle avec beaucoup de sombres secrets qui sont dévoilés sous nos yeux. C’était un spectacle bien coulé qui a ému beaucoup de gens et le fait qu’il soit semi-autobiographique en fait un incontournable.

6 Christopher Masterson (Francis) – Chapman 7.3

Francis est le mystérieux frère aîné qui a été envoyé à l’école militaire au début du spectacle. Au fur et à mesure qu’elle progressait, nous avons vu de plus en plus François et ses aventures et son mariage éventuel.

Dans Chapman, il incarne un gars frappé d’amour qui se fait prendre dans un triangle amoureux qui prend une tournure. C’est cool de voir Masterson élargir son horizon et passer à des rôles au-delà de la comédie.

Craig Lamar Taylor joue l’ami aimable et fidèle de Malcolm qui est resté avec lui malgré son handicap. Il était en quelque sorte un goody-two-shoes et abrité par ses parents, mais aspirait à se libérer.

Bien que Taylor n’ait pas fait beaucoup depuis son temps en tant que Stevie, nous devons reconnaître son rôle dans This Bitter Earth, acclamé par la critique. Taylor incarne Tyrone MC, un ami du protagoniste qui retrouve son amour pour la musique après une brève interruption après une tragédie.

5 David Anthony Higgins (Craig) – État du bacon 8.0

David Anthony Higgins a joué le collègue effrayant de Lois Craig qui avait un énorme béguin pour Lois malgré son mariage. Il était comique bien qu’effrayant et maladroit.

Dans State of Bacon, Higgins est un fanatique du bacon dans un documentaire rock sur un festival du bacon. Faut-il en dire plus? Il y a de l’humour, il a une distribution solide et, surtout, il a du bacon.

4 Kenneth Mars (Otto) – Jeune Frankenstein 8.0

Otto est le propriétaire exubérant de la station Francis travaille au goofball comique allemand que nous avons tous appris à aimer. Kenneth Mars a eu une carrière impressionnante, y compris des rôles dans plusieurs films et émissions acclamés par la critique.

Cela comprend son rôle d’inspecteur Kemp dans Young Frankenstein. Le film est exactement ce à quoi il ressemble, c’est un récit d’un jeune médecin Frankenstein avant la création du monstre et sa vie jusqu’à l’instant.

3 Tania Raymonde (Cynthia) – Perdue 8.3

Tania Raymond joue Cynthia, la seule fille Krelyboyne et le seul véritable intérêt amoureux de Malcolm. Elle est aussi intelligente que Malcolm et elle est franche et dure, battant même Reese après qu’il l’ait manipulée pour son apparence.

De nos jours, Tania Raymonde est toujours sous les projecteurs et était même dans une émission acclamée par la critique Lost, jouant Alex. C’est l’une des émissions les plus bien reçues de toute la culture pop, il est donc sûr de dire qu’elle a l’expérience de travailler avec des millions de personnes.

2 Bryan Cranston (Hal) – Breaking Bad 9.5

Bryan Cranston joue Hal, le père passif et crédule de la famille qui est souvent pris dans des manigances avec la famille. Bryan Cranston est l’un des acteurs les plus accomplis de cette liste, gagnant des Emmy Awards et étant même nominé aux Oscars.

Mais son meilleur rôle devrait être celui de Walter White dans Breaking Bad. Il joue également un père de famille, mais quand on lui diagnostique un cancer mortel, il recueille des fonds en devenant un seigneur de la drogue. c’est le rôle le mieux noté de la liste et Breaking Bad est sans doute l’une des meilleures émissions de l’histoire de la télévision. C’est toujours l’une des émissions les mieux notées à sortir.

1 Frankie Muniz (Malcolm) – My Dog Skip 7.0

Malcolm est la star du spectacle, où il raconte et nous voyons tout à travers ses yeux d’une manière. Malcolm est interprété par Frankie Muniz qui à un moment donné était l’enfant acteur le plus recherché en raison de son succès au début des années 2000.

Bien qu’il se soit éloigné de la comédie, il est toujours une icône, avec le bien noté My Dog Skip. Ce garde-temps se déroule au bord de la guerre et Muniz joue Willie, un jeune avec un chien extraordinaire. C’est une histoire réconfortante à propos d’un garçon et de son chien qui vaut bien la montre. Apportez les tissus bien sûr.

