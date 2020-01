Les membres de DC Universe recevront un accès en avant-première aux oiseaux de proie

Les abonnés de DC Universe qui souhaitent voir Birds of Prey un peu tôt ont de bonnes nouvelles à venir. DC a annoncé que les abonnés au service de streaming dans plus de 30 marchés pourront voir le film deux à trois jours plus tôt.

À partir de vendredi, les abonnés recevront un lien vers RSVP pour les premières projections le 4 ou 5 février. Les théâtres participants et les dates sont ci-dessous:

* LOS ANGELES | 20:00

Théâtres du Pacifique à The Grove

189 The Grove Dr, Los Angeles, CA 90036

* NEW YORK | 19H00

AMC Empire 25

234 W. 42nd St. New York, NY 10036

* SAN FRANCISCO | 19H00

AMC Metreon 16

135 4th St., Suite 3000, San Francisco, CA 94103

* ATLANTA | 19 h 30

Regal Hollywood 24

3265 Northeast Expressway, Chamblee, GA 30341

* AUSTIN | 19H00

Gateway Stadium 16

9700 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759

* BALTIMORE | 19H00

AMC White Marsh

8141 Honeygo Blvd, Baltimore, MD 21236

* BOSTON | 19H00

ArcLight Cinemas Boston

60 Causeway St Boston, MA 02114

* CHARLOTTE | 19 h 30

Stade Regal Phillips Place 10

6911 Phillips Place CT, Charlotte, NC 28210

* CHICAGO | 19H00

AMC IMAX Navy Pier

700 E Grand Ave, Chicago, IL 60611

* DALLAS | 19H00

AMC NorthPark

8687 N Central Expy, Dallas, TX 75231

* DENVER | 19H00

UA Colorado Center

2000 S Colorado Blvd, Denver, CO 80222

* DETROIT | 19H00

Cinéma numérique MJR Troy Grand 16

100 E Maple Rd, Troy, MI 48083

* HOUSTON | 19H00

Greenway Grand Palace

3840 Weslayan St, Houston, TX 77027

* JACKSONVILLE | 19 h 30

Regal Avenues

9525 Phillips Highway Jacksonville, FL 32256

* LAS VEGAS | 19H00

Regal Red Rock IMAX

11011 W Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135

* MIAMI | 19 h 30

AMC Aventura

19501 Biscayne Ste 3001 Aventura, FL 33180

* MINNEAPOLIS | 19H00

ICÔNE Showplace

1625, boul. West End

* COMTÉ D’ORANGE | 19 h 30

Edwards Metro Pointe

901 S Coast Dr Unit 205D, Costa Mesa, CA 92626

* ORLANDO | 19 h 30

AMC Altamonte

433 E Altamonte Ave. Altamonte Springs, FL 32701

* PHILADELPHIE | 19 h 30

Regal UA Riverview Plaza

1400 S. Columbus Blvd, Philadelphie, PA 19147

* PHOENIX | 19H00

Harkins Arizona Mills IMAX

5000 South Arizona Mills Circle, Tempe, AZ 85282

* PORTLAND | 19H00

Regal Lloyd Center

1510 NE Multnomah St Portland, OR 97232

* SACRAMENTO | 19H00

Century Roseville 14

1555 Eureka Rd, Roseville, CA 95661

* SALT LAKE CITY | 19H00

Megaplex Jordan Commons

9335 State St, Sandy, UT 84070

* SAN ANTONIO | 19H00

Santikos Silverado 16

11505 W FM 1604 N, San Antonio, TX 78250

* SAN DIEGO | 19H00

AMC Mission Valley

1640 Camino Del Rio N, San Diego, CA 92108

* SAN JOSE | 19H00

AMC Saratoga

700 El Paseo de Saratoga, San Jose, CA 95130

* SEATTLE | 19H00

Pacific Science Center Boeing IMAX

200 2nd Ave N, Seattle, WA 98109

* TAMPA | 19 h 30

Vétérans AMC

9302, chemin Anderson Tampa, FL 33634

* WASHINGTON DC | 19H00

AMC Mazza

5300 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20015