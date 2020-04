Les membres les plus impopulaires des Avengers

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Ken Wood: “Je n’ai jamais été son plus grand fan. Youngblood allait bien. Avait beaucoup de potentiel, mais je ne l’ai jamais vraiment réuni à mon avis. Bloodstrike et Brigade étaient en fait vraiment bons mais, encore une fois, ils avaient beaucoup de potentiel sans jamais vraiment se mettre ensemble. Il ne semble tout simplement pas avoir de baisse à long terme. Prophète semblait que ça aurait pu être cool. Je ne sais pas, j’espère qu’il trouvera le succès mais il semble qu’il a besoin de quelqu’un pour prendre le contrôle de lui et de ses affaires et lui donner un plan et une stratégie. “

Al Lobama: “Je suis en fait surpris qu’il ait fallu si longtemps à Liefeld pour penser à faire un” Je ne peux pas croire que ce n’est pas Youngblood! ” équipe s’il ne peut pas avoir la vraie chose. Lord sait qu’il a rapidement trouvé des câbles, des Deadpools, des Dominos et des Shatterstars hors marque dès qu’il a quitté Marvel. Et ce n’est pas une insulte, vraiment, car utiliser des imitations comme substituts pour la vraie chose a été un dispositif de narration dans les bandes dessinées depuis plus longtemps que la plupart d’entre nous n’ont été en vie. Si vous détestez EKO 92 sur ce seul principe, vous devez également détester Squadron Supreme. Et si le conteur est bon, il peut prendre ces «arnaques» et les transformer en quelque chose de complètement différent tout en gardant une similitude avec le personnage pour lequel il est censé représenter; comme la façon dont les personnages d’Astro City Samaritan, le Confesseur et Winged Victory peuvent être assez similaires à Superman, Batman et Wonder Woman pour faire la comparaison et pourtant ils sont encore assez uniques pour être leur propre chose. “

Gil: «Je me souviens avoir lu l’article original. Liefield aurait dû choisir Youngblood comme l’un de ses choix lorsqu’ils ont divisé les bandes dessinées. De cette façon, il n’a pas à créer une arnaque complète de l’équipe et risque d’être poursuivi. Pourtant, ce mec Rev ressemble à un gars scummy. Bonne chance à Rob. “

Merci à tous ceux qui ont commenté!

Les membres les plus impopulaires du vengeur

Allez à votre librairie de bandes dessinées locale et demandez… attendez. Je ne peux pas faire ça actuellement. OK, demandez à la personne moyenne qui marche le long du trottoir… attendez, ce n’est pas très sûr pour le moment. Allez en ligne et demandez à vos amis et à votre famille qui connaissent les Avengers et vous entendrez des noms comme Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, etc.

Tu sais qui tu ne vas pas entendre? Foudre. Ou Rage.

C’est ce que nous faisons cette semaine. En regardant ces Avengers qui ne sont pas mentionnés aussi souvent, ceux qui sont venus et sont partis sans avoir beaucoup d’impact. Même ceux qui ont eu un impact mais pas de la meilleure façon. Comme Hank Pym. Beaucoup d’histoire avec lui, mais il a créé Ultron, l’un de leurs plus grands ennemis. Pas trop cool si vous me demandez.

Ou qu’en est-il Raie? J’ai toujours pensé qu’il avait des tonnes de potentiel et j’ai un pitch rejeté que j’ai renvoyé à Marvel des années en arrière. Avec leur lettre de rejet. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucune liste de «Best of…». Walter Newell a conçu la combinaison de combat Stingray, une combinaison d’exosquelette blindée conçue principalement pour une utilisation sous-marine. Il est comme Aquaman sans l’angle de la royauté et incapable de parler aux poissons. Bien qu’il soit très intelligent, il n’a jamais vraiment pu se démarquer des autres génies que les Avengers avaient sur la liste.

Je sais élever D-Man pourrait attirer des critiques, car il a toujours ses défenseurs dans les commentaires, mais son personnage n’a jamais cliqué avec moi. Il est fort, a commencé dans une version originale sale du costume de Daredevil et se trompe pour être un gros Wolverine. En plus de cela, je me souviens encore du premier numéro de la course Avengers de Kurt Busiek et George Perez, la grosse blague était qu’il était puant. Il a fait d’autres apparitions mais rien dont je me suis particulièrement soucié.

Triathlon, ou également connu sous le nom de 3-D Man, possède l’un des pires costumes jamais créés. Ses pouvoirs incluent avoir trois fois les capacités physiques d’un homme dans une condition physique maximale et peuvent guérir trois fois plus vite. Sa vue, son ouïe, son odeur sont également renforcées. Absolument générique et ce costume le tire vers le bas.

Ensuite nous avons Silverclaw. Ce Tigra gonflé a la capacité d’imiter les caractéristiques physiques de divers animaux originaires des forêts tropicales et des jungles. Nous l’avons vue refléter un jaguar, un anaconda, un cacatoès, un singe, un paresseux, un puma, un guépard et un crocodile. Soyons clairs, elle ne se transforme pas en ces créatures, juste des aspects de leurs caractéristiques. Au moins Tigra avait une certaine personnalité.

Dans la culture actuelle, Starfox est un personnage qui ne recevra pas beaucoup de lumière. Ses pouvoirs implorent pratiquement qu’il soit arrêté pour agression sexuelle. En fait, je me souviens vaguement qu’il est allé au tribunal pour quelque chose du genre dans She-Hulk ou quelque chose. Vous voyez, Starfox peut stimuler les centres de plaisir dans le cerveau des gens à proximité, les rendant ouverts à la suggestion. Tu te souviens du Purple Man de Jessica Jones? Un peu comme lui mais pas aussi violent. Oh, et il est frère de Thanos.

Docteur druide est comme le Docteur Strange d’un pauvre. Ses capacités ont même été activées par l’Ancien. Toutes les comparaisons se terminent après cela. Étonnamment, il a une fois dirigé les Avengers pendant une période très basse et a fini par trahir l’équipe. En dehors de cela, il est oublié.

En parlant de l’Oublié, ou Gilgamesh, est un élément naturel pour cette liste. Alors que Marvel a dit que sa force rivalise avec celle de Thor, les histoires dans lesquelles il a participé ne correspondent pas tout à fait.

Un personnage qui a une histoire intéressante est La sentinelle. À la fin des années 1990, Paul Jenkins et Rick Veitch ont développé une idée d’un «gars de la montagne, aux prises avec une dépendance, qui avait une relation étroite avec son chien» dans une proposition pour la ligne Marvel Knights de Marvel Comics. Veitch a suggéré que le personnage pourrait être tissé dans l’histoire de l’univers Marvel, mais en raison d’un événement cataclysmique, tous les souvenirs de la sentinelle auraient été supprimés de la mémoire de chacun (y compris le sien). Oh, et ils ont essayé d’étendre cela dans le monde réel, en disant à tout le monde qu’il était un personnage oublié de Marvel. Histoire cool, exécution horrible.

Venant de l’espace est Cri de mort et je blâme cela sur les années 90 extrêmes. Ils ont giflé Deathcry sur l’équipe pour leur donner un avantage mais se sont avérés être un membre sans importance.

Tandis que Mante aurait pu trouver un peu d’amour dans Guardians of the Galaxy 2, elle était plus une note de bas de page dans les pages de bandes dessinées et l’un des membres les plus faibles de l’équipe.

Je pourrais continuer, mais je vous cède la parole. Qui est un vengeur que vous n’aimez pas?

