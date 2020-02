«Les messieurs: les seigneurs de la mafia» – Chinois et marijuana

Avec «The Gentlemen: The Mafia Lords», le réalisateur Guy Ritchie reprend le chemin de ses «Lock & Stock» et «Snatch, pigs and diamonds», plongeant dans l’histoire d’un dealer de marijuana qui cherche à «transférer» son entreprise C’est ainsi que se vend ce film, comme le retour de Guy Ritchie précité au type de cinéma qui lui a donné un nom et une carrière. Que pendant quelques instants je le place comme référence au niveau de Tarantino ou Fincher.

À quelle heure ces … jusqu’à l’arrivée de Madonna et de “Swept by the tide”. Tout a changé. Un seul film, et tout s’est effondré: il suffit de mentionner que ni ‘Revolver’ ni ‘RocknRolla’ ne sont généralement inclus dans leurs films “clebre” … pas par hasard, il faut le noter. Parce qu’ils continuent d’être, en particulier celui avec Gerard Butler, une tentative de rééditer les fruits de deux films notables dans lesquels il vit depuis 20 ans.

Je lis tel quel, sûrement beaucoup penseront que j’ai du mana. Non, ce n’est pas le cas, même si je ne peux m’empêcher de penser que, alors que des contemporains tels que Tarantino ou Fincher sont devenus de plus en plus petits, Ritchie est devenu de plus en plus petit, disparaissant même derrière un blockbuster Disney. Ritchie promet d’être ce qu’il n’est pas, étant ce «The Gentlemen» la preuve définitive que non.

Et dans un sens, «The Gentlemen» est un «RocknRolla» de dix ans de plus. Ou dix de plus. Les ingrédients de ce qui a été couramment identifié comme “un film de Guy Ritchie” sont là, présents. Mais on n’y retrouve ni la pureté organique de «Lock & Stock» ni le naturel narratif de «Snatch, pigs and diamonds». Il y a plus de préméditation que d’instinct, plus d’un adulte qui fait un travail que d’un jeune homme qui vit son rêve.

Dans ma tête, l’image de M. Burns déguisé en Jimbo ne cesse d’apparaître, même si elle est totalement erronée et injuste. La vie est ce qu’elle a, ce qui se passe et vous change, vous et le reste du monde au fil des ans. Maintenant, si «The Gentlemen» n’est pas une œuvre de jeunesse, ce n’est pas non plus une œuvre de maturité. Il s’agit davantage d’une stagnation, plus que l’âge moyen des personnes présentes double de celui de celles qui étaient présentes dans «Snatch».

Ce qui a été dit pour l’instant, c’est tout et rien à la fois. Et le film, comment ça va? Eh bien, “The Gentlemen” va bien. Il a, comme dit, les ingrédients habituels des films de Guy Ritchie sur le monde souterrain de Londres. Il est divertissant, a quelques dillogues et des moments lumineux et un casting principalement sympathique … bien qu’à son tour, important, peu utilisé. Et c’est la sensation, d’un film peu utilisé qui a aussi plus de façade que vraiment.

De cet homme qui avec 40 ans essaie de se comporter comme l’un des 20 au lieu d’être lui-même. Tout au long de “ The Gentlemen ”, ses imperfections et ses points sans fil sapent une bonne première impression qui ne se matérialise en rien de plus qu’un passe-temps efficace et sympathique, irrégulier et tricheur qui reste cependant avec le désir de soulever un réel émotion S’il s’agit d’un substitut, comment vous sentez-vous par rapport à vous-même il y a 20 ans.

Comme cela peut arriver avec tout, et dans tous les sens, dans une dernière impression qui ne se matérialise pas en moins: «The Gentlemen» est un film agréable dans une mesure adéquate et très valable. Une autre chose est que cela correspond à une image du passé qui n’est pas qu’elle était meilleure, c’est que nous ne pouvons ni revenir ni réfuter. Et ce même fardeau que nous portons avec nous est le même fardeau que Guy Ritchie porte qui, en tant qu’adulte, ne se cache pas derrière “celui de Disney”.

Par Juan Pairet Iglesias



