Les missions secondaires et les missions d’histoire ont le même niveau de qualité

Remake de Final Fantasy VIILe directeur de Tetsuya Nomura a confirmé que les missions d’histoire et les missions secondaires du jeu seraient de qualité égale. Le prochain jeu, qui sortira en plusieurs épisodes, suit Cloud Strife et ses alliés alors qu’ils voyagent à travers Midgar et défient une société corrompue connue sous le nom de Shinra. Bien que l’intrigue du jeu devienne bientôt beaucoup plus complexe, le premier épisode de ce remake de Final Fantasy VII ne couvre que les événements du jeu jusqu’à ce que les protagonistes quittent Midgar.

Les joueurs ont enfin pu découvrir le début du premier épisode plus tôt cette semaine lorsque Square Enix a sorti une démo extrêmement bien reçue. Non seulement la démo a été l’aboutissement de l’attente de cinq ans depuis l’annonce du remake, mais elle a également donné un aperçu critique de l’échelle du jeu. Étant donné que les événements couverts dans le remake ne représentent qu’une poignée d’heures dans le jeu original, certains fans ont exprimé leur inquiétude quant à la durée du jeu. Cependant, la quantité de contenu de la démo – qui couvre un segment relativement petit de l’ouverture du jeu – a rapidement montré que l’équipe de Nomura propose un nouveau contenu passionnant qui correspond à l’atmosphère du classique original.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Le combat de Final Fantasy 7 Remake prend un autre jeu de la série

Dans son interview avec Famitsu, traduite par IGN Japan, Nomura a assuré aux joueurs que ce niveau de qualité serait maintenu tout au long du jeu. “Les sous-quêtes”, at-il dit, “ont été faites exactement de la même manière que les quêtes de l’histoire principale.” Il a ensuite déclaré que son équipe avait à l’origine beaucoup plus d’idées pour les quêtes secondaires, mais a choisi de sacrifier certaines d’entre elles pour maintenir la qualité des autres. Ce dévouement à la qualité plutôt qu’à la quantité reflète une tendance continue dans les jeux à grande échelle tels que The Witcher 3: Wild Hunt, Breath of the Wild et Metro Exodus. Ces jeux ont été salués pour la façon dont leurs quêtes secondaires sont tissées de manière organique dans l’histoire du jeu, au lieu d’être une série de quêtes de récupération sans conséquence, une pratique qui contribue de manière significative aux qualités immersives d’un jeu.

Certaines traductions en ligne de l’interview semblent suggérer que Nomura décrit les quêtes secondaires comme étant aussi longues que l’histoire principale, ce qui n’est pas le cas. Au lieu de cela, il signifie que les quêtes secondaires originales et fraîches seront particulièrement qualitatives. Étant donné que la version finale couvrirait deux disques Blu-ray et serait la longueur d’un jeu complet, l’inclusion de nouvelles quêtes secondaires était pratiquement inévitable. Dans cette interview, Nomura cherche à mettre les joueurs à l’aise, leur assurant que même si le jeu ne sera pas une copie conforme de l’original avec des graphismes améliorés, son équipe veille particulièrement à ce que le nouveau contenu corresponde à la qualité globale. du jeu original et de son histoire.

Cette nouvelle nous parvient environ un mois avant la sortie du jeu, date à laquelle les joueurs pourront voir par eux-mêmes ce nouveau contenu. Cela ne sera probablement une préoccupation que pour le premier épisode du jeu, car le jeu original et ses retombées ne manqueront pas de contenu une fois que les protagonistes quitteront Midgar. En attendant, si la démo et cette interview sont des indications, les fans de longue date de l’original n’ont aucune raison de s’inquiéter. Remake de Final Fantasy VII sortira sur PS4 le 10 avril 2020.

Suivant: Final Fantasy 7 Remake: pourquoi Shinra a fait exploser le réacteur

Source: IGN

Rockstar taquine-t-il enfin GTA 6?

A propos de l’auteur

Johann Hamilton est un collaborateur indépendant de . basé à New York. Quand il ne se penche pas sur Internet pour les derniers développements de la culture nerd, il peut généralement être trouvé en train de parcourir le PlayStation Store pour les meilleures offres ou de profiter de la Super Nintendo de la vieille école. Il est également un fier diplômé de Penn State et poursuit actuellement sa maîtrise en rédaction professionnelle à l’Université de New York. Les genres de jeux préférés de Johann sont les RPG, les hack n ‘slashes et les plateformes (trop difficiles).

En savoir plus sur Johann Hamilton