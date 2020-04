Les morceaux inutilisés des Gardiens de la Galaxie 1 et 2 pourraient être dans GOTG 3

Gardiens de la Galaxie Vol. 1 et Vol. 2 réalisateur, James Gunn, partage une liste de lecture de chansons de sa liste principale pour les chansons préférées de Meredith Quill, dont certaines pourraient apparaître dans Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Actuellement, il n’y a pas de date de sortie fixe pour Guardians 3, mais des plans sont en cours pour que la production commence cette année après que Gunn ait terminé ses travaux sur The Suicide Squad. En supposant que le film puisse respecter ce calendrier – Gunn a récemment déclaré que Guardians 3 n’avait pas été retardé, du moins pour le moment -, il arrivera probablement en salles en 2023, début 2024 au plus tard.

En raison de l’éclosion de COVID-19 et de la fermeture de salles de cinéma dans le monde en réponse, les studios de cinéma ont dû reporter les dates de sortie de la plupart de leurs films à venir. L’ardoise entière de Marvel de la phase 4 du MCU a dû être remaniée et maintenant un seul film MCU sort cette année, Black Widow. Tant que Marvel peut respecter ces nouvelles dates de sortie, cependant, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ne devrait pas être affecté. C’est aussi une bonne nouvelle, car la route pour amener Gunn à écrire et à diriger Guardians 3 n’a pas été facile. Heureusement, tout a été résolu et Gunn est de retour pour Guardians 3, et en tant que tel, il fournira à nouveau une bande-son de tueur de chansons des années 1970 et 80.

Gardiens de la Galaxie Vol. 1 et Vol. Les bandes sonores de 2, Awesome Mix Vol. 1 et Vol. 2, sont des sélections parfaitement organisées qui non seulement donnent de la bonne musique aux scènes, mais reflètent les voyages émotionnels des personnages. Les chansons que Gunn inclut sont délibérément choisies, sans parler de certains de ses airs préférés de tous les temps. Dans les films des Gardiens de la Galaxie, la sélection de chansons a l’avantage supplémentaire d’être des chansons transmises à Peter “Star-Lord” Quill de sa mère, Meredith, ajoutant à leur caractère poignant. Comme une allumeuse des Gardiens de la Galaxie Vol. La bande-son finale de 3, Gunn a partagé une liste de lecture de chansons de sa liste principale des chansons préférées de Meredith qu’il avait initialement envisagées pour Guardians 1 et 2, mais qu’il n’a finalement pas utilisées. Vous pouvez écouter la sélection de chansons de Gunn du Complete Awesome Mix de Meredith Quill, ci-dessous.

En plus de partager la musique – un cadeau de «joie pendant notre période de quarantaine», Gunn l’a appelé, faisant référence aux ordres de séjour à la maison en cours en raison de la pandémie de coronavirus – Gunn a laissé entendre que certaines de ces chansons pourraient apparaître sur le Awesome Mix pour Guardians of the Galaxy Vol. 3. Il ne garantit pas que l’un d’eux le fera, mais il ne les retire pas non plus. Certaines chansons notables de la collection incluent “Suffragette City” de David Bowie, “Perfect Day” de Lou Reed et “Somebody To Love” de Queen, mais la liste de lecture entière est un excellent mélange du genre de chansons que vous attendez de Meredith . (Elle avait vraiment un excellent goût.)

Étant donné que Guardians 3 est encore loin, il n’est pas surprenant que son intrigue soit peu connue. Vraisemblablement, le film reprendra avec les Gardiens après les événements de Avengers: Fin de partie. Gamora, tragiquement, meurt lors des événements du film Avengers précédent, Infinity War, mais une version antérieure de Gamora est présentée au présent dans Fin du jeu, suggérant une version que Gamora pourrait retourner à l’équipe. Fin du jeu se termine également avec Thor rejoignant les Gardiens, et il reste possible que leurs personnages puissent apparaître dans Thor: Love and Thunder et lui dans Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Tout cela est loin dans le futur, alors en attendant, profitez du dernier échantillonnage de Gunn du Complete Awesome Mix de Meredith Quill.

