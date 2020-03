Les motifs de 4 méchants fictifs pour ravager la Terre avec un virus mortel

Les films, les livres ou les bandes dessinées sont souvent en avance sur la réalité et il existe déjà des exemples de certains méchants de fiction que leur plan brillant est de dévaster l’humanité avec un virus mortel.

Pourquoi voudrait-on détruire la vie humaine sur Terre avec un virus mortel? Il y a autant de motifs que les méchants fictifs ont proposé ce plan. Nous collectons maintenant quelques exemples, mais il y en a beaucoup plus. Vous pouvez donc ajouter dans la section d’opinion.

Raisons de la création d’une pandémie mondiale:

12 singes (1995). Le film de Terry Gilliam tourne autour de James Cole (Bruce Willis), un homme qui vit dans le futur et qui est envoyé dans notre présent (1996) pour découvrir ce qui a causé une épidémie mondiale qui a dévasté la race humaine qui survit maintenant sous terre . Au début, il pense que l’armée de 12 singes est responsable de la tragédie. Mais en réalité, c’est le méchant fictif Dr Peters (David Morse) qui a propagé le virus sur la Terre.

Quels sont tes motifs? Tout au long du film, nous pouvons voir comment le Dr Peters (David Morse) aborde le Dr Kathryn Railly (Madeleine Stowe) et dit:

“Je pense, Dr Railly, que vous avez donné à vos ‘alarmistes’ une mauvaise réputation. Il existe sûrement des données très réelles et très convaincantes selon lesquelles la planète ne peut survivre aux excès de la race humaine: prolifération des dispositifs atomiques, habitudes de reproduction incontrôlées, violation de l’environnement, pollution des terres, de la mer et de l’air. . Dans ce contexte, la vision et la devise d’Homo Sapiens: allons faire du shopping! Quel est le cri du vrai fou? “

Mis à part quelque chose dans sa tête qui ne fonctionnait pas correctement, son plan pour déclencher une pandémie mondiale était parce que l’irresponsabilité des humains avec leurs habitudes quotidiennes avait trop endommagé la planète. Il fallait donc accorder une pause à Mère Nature.

L’origine de la planète des singes (2011). Dans ce film, le héros est également le méchant fictif qui diffuse un virus mortel aux humains. Depuis que le singe César, voulant libérer les singes qui sont enfermés dans le laboratoire et les rendre plus intelligents avec les expériences de Will Rodman (James Franco), les humains s’infectent mutuellement et meurent en crachant du sang.

Les singes peuvent donc se lever, car la même chose qui les rend plus intelligents est de tuer des humains à une vitesse incroyable.

Inferno (2016). Ce film a le méchant de fiction typique qui vise à mettre fin à la surpopulation mondiale obsédée par Dante Alighieri. Son virus dans ce cas affecterait notre ADN pour provoquer la stérilité, bien qu’il n’affecterait qu’un tiers de la population. Ainsi, l’humanité entamerait une nouvelle ère où il y aurait moins de naissances. Heureusement, Robert Langdon (Tom Hanks), parvient à l’arrêter.

La saga Resident Evil. Ce cas est un peu différent du reste, puisque le virus T qui a provoqué la pandémie mondiale s’est échappé du laboratoire par accident. Mais malgré tout, de nombreux facteurs humains ont provoqué la libération du monde. Puisqu’il y avait un protocole pour fermer la ruche si un tel incident se produisait. Mais il y en a qui ont pris des décisions contradictoires juste pour sauver Umbrella Corporation. Et c’est ce qui a fait remonter le virus et anéantir la race humaine. Jusqu’à ce qu’Alice (Milla Jovovich) apparaisse et sauve les survivants. Ce qui signifie qu’ils préféraient que l’humanité soit décimée que de révéler leurs sombres secrets d’entreprise.

