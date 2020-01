Les nouveaux Gardiens de la Galaxie se sont réunis

Lorsque les menaces de l’univers Marvel augmentent, c’est au tour du nouveau Gardiens de la Galaxie.



Dans les bandes dessinées Marvel, Gardiens de la Galaxie Ils ont subi des changements majeurs ces derniers temps. Mais l’équipe aura une nouvelle relance et il est temps que des héros vétérans auditionnent pour obtenir les nouveaux membres. Qui viendra à l’appel pour sauver le cosmos?

Le moment le plus important d’une équipe de guerriers galactiques comme le Gardiens de la Galaxie est de faire en sorte que tous ses membres sachent travailler ensemble. Maintenant que l’univers Marvel a été ébranlé par l’union des empires Kree et Skrull grâce à Hulkling, la nouvelle équipe recrute de nouveaux héros comme Nova (Richard Rider), tout juste sorti de l’événement cataclysmique Annihilation: Fléau.

Star Lord et Rocket sont maintenant les grands leaders et recherchent de nouveaux membres de l’équipe.

Les bandes dessinées de Al Ewing et Juann Cabal Ils sont destinés à faire plaisir aux fans de ces drôles de personnages:

“J’ai de grands projets pour ces deux types: en quelque sorte, ces deux-là et leur amitié sont au cœur de ces bandes dessinées.” Commenta Al Ewing. «Si vous revenez à la première apparition de la fusée moderne, lorsqu’elle a été réintroduite dans le principal univers Marvel dans Annihilation: Conquest, c’était lui et Peter Quill. Avant Groot, avant tout le monde. Voyons donc ces deux-là se reconnecter un peu, sans mentionner que Groot va être complètement hors de l’image, mais je pense qu’il y a une dynamique entre Rocket et Peter Quill que j’aimerais explorer davantage. Individuellement, eh bien, quiconque a suivi mes bandes dessinées Rocket sait comment s’en occuper, mais quant à Star-Lord … Il y a une adresse pour ce personnage que je voudrais suivre, et je le ferai. Ensuite, ce sera amusant. “

«Je veux faire une bande dessinée qui attire tous les fans des Gardiens de la Galaxie, les fans de la grande action, la grande émotion et la grande politique sale que vous obtenez uniquement des empires interstellaires qui veulent la guerre. J’espère que tout le monde vient se promener. »

Synopsis de la bande dessinée Gardiens de la galaxie numéro 1:

Une fois, ils formaient une équipe de inadaptés. Maintenant, ils sont une famille et ont gagné la paix. Mais l’univers n’est pas un endroit paisible et il ne fait qu’empirer. Les grands empires sont en crise. La loi est morte. Et au milieu du chaos, les dieux de l’Olympe sont revenus: les hérauts d’une nouvelle ère de guerre, renaissent pour graver leur marque sur les étoiles elles-mêmes. Quelqu’un doit protéger la galaxie, mais qui acceptera la mission? C’est un travail pour les nouveaux gardiens de la galaxie.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.