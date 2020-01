Les nouveaux guerriers de Marvel reviennent à la bande dessinée | .

Marvel redémarre le Nouveaux guerriers dans leur propre série cette année dans le cadre des retombées d’Outlawed. L’écrivain Daniel Kibblesmith (Loki, War of the Realms: Omega) et l’artiste Luciano Vecchio (Ironheart) seront chargés de créer une toute nouvelle ère pour ces “héros des années 90!” Kibblesmith et Vecchio promettent de proposer de nouveaux rebondissements ancrés dans une délicieuse nostalgie pour amener l’équipe dans les années 2020 sans perdre le cœur de ses origines dans les années 1990. Et ne vous inquiétez pas, la planche à roulettes de Night Thrasher a survécu à la transition.

The New Warriors est apparu pour la première fois dans les pages de The Mighty Thor # 411 en 1989, et a aidé à définir la génération des années 90 de Marvel. Cependant, le début du siècle n’a pas été tendre avec ces jeunes héros, car l’équipe a été décimée lors d’un événement brutal qui a essentiellement déclenché la guerre civile. Bien qu’ils aient été dans et hors de la continuité de Marvel (sauvant le monde par hasard, etc.) après les événements de la guerre civile, ces dernières années, les New Warriors semblaient lentement disparaître de la conscience de Marvel. Ironiquement, c’est donc un cousin philosophique de la tristement célèbre Super-Human Registration Act, une loi interdisant les super-héros mineurs qui donnera à l’équipe une chance non seulement de se rassembler, mais aussi de récupérer leur héritage de super-héros. Cette fois-ci, au lieu d’être les nouveaux enfants du bloc, les New Warriors interviendront pour guider une nouvelle génération à travers les retombées de la loi de Kamala dans le sillage de Marvel’s Outlawed.

Dans une interview avec Syfy, l’écrivain Daniel Kibblesmith est allé au cœur de ce que cela signifie de ramener ces personnages, en disant: «Les New Warriors ont cliqué, donc ils vont toujours faire partie du tissu de cet univers, et vous êtes va toujours remarquer quand ils s’en vont – et quand ils reviennent. »Sur Twitter, l’artiste Lucchiano Vecchio a doublé l’excitation de Kibblesmith, se réjouissant de presque tous les aspects de cette relance d’une nouvelle version de Silhouette à voir ses créations de personnages entre les mains. de RB Silva (Incoming, X-Men) pour une couverture éblouissante. (On dirait que Silva a également des sentiments similaires à propos de la création d’une couverture pour la nouvelle série.)

La réunion des New Warriors verra une équipe de membres originaux mélangée à quelques personnages auxquels Kibblesmith et Vecchio n’ont pas pu résister. Bien que ce redémarrage verra de nombreux visages familiers se rassembler sous la bannière New Warriors, Kibblesmith et Vecchio offriront également cinq nouveaux ajouts super puissants à l’univers Marvel. Ces nouvelles recrues offrent un contrepoids moderne à l’histoire de leurs mentors. (Après tout, cette équipe s’appelle les New Warriors.) On ne sait pas grand-chose jusqu’à présent sur ces nouveaux héros – sauf ce qui peut être glané des superbes couvertures de Silva et Vecchio – mais les fans devraient être tout aussi excités de les rencontrer que Kibblesmith et Vecchio pour les créer.

L’événement Outlawed de Marvel crée déjà des vagues (ou de véritables tsunamis) d’excitation. La réintroduction des New Warriors dans les événements grand public célèbre l’héritage de jeunes héros de Marvel aux côtés de leurs homologues plus récents. Peut-être encore plus excitant, la série New Warriors créera, espérons-le, son propre héritage avec ses cinq nouvelles contributions à l’univers Marvel. Le mélange d’innovation et de nostalgie tissé dans cette série met déjà en lumière l’un des meilleurs aspects de la bande dessinée de super-héros et, espérons-le, rendra justice aux deux côtés. Étant donné que Kibblesmith se décrit comme un fan de bandes dessinées qui était «un enfant des années 90 sur papier, mais un enfant des années 60 dans la pratique», il semble être un excellent choix pour combler le fossé générationnel. Quant aux New Warriors, il reste à voir comment ils se comporteront avec l’écart d’âge.

Ne manquez pas Nouveaux guerriers # 1 quand il frappe se tient en avril (et bien sûr tout l’événement hors la loi le précédant en mars).

