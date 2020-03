Les nouveaux mutants auront une relation LGBT entre deux protagonistes

Partager

Après tant de rebondissements, The New Mutants est un fait et ils sont déjà plus que prêts à aller au cinéma. Récemment, il a été révélé que deux de ses protagonistes auront une relation homosexuelle.

Nous connaissons tous l’histoire des allées et venues de Les nouveaux mutants. Heureusement pour eux et pour nous, cet enfer a finalement pris fin et le film est prêt à voir le jour. Après un report de deux ans (après la fusion des studios Fox et Disney), le nouveau film est déjà en promotion.

Tel que rapporté par EW, Josh Boone a assuré que son film a une histoire d’amour homosexuelle entre deux de ses protagonistes, Rahne Sinclair (jouée par Maisie Williams) et Danielle Moonstar (Blu Hunt). Le scénario, signé par le réalisateur et Knate Lee, plonge dans la relation mentale que vivent les deux personnages: «Rahne et Dani ont une connexion télépathique dans les bandes dessinées, nous voulions donc étendre cela dans le film et le mettre en pratique. S’ils pouvaient vraiment se comprendre à ce niveau, alors vous finiriez probablement par tomber amoureux de cette personne. »

«Ce n’est pas vraiment une histoire de ces deux personnages qui comprennent leur sexualité. Il ne se concentre pas sur cela et ils ne l’étiquettent pas vraiment. Personne d’autre ne le fait et personne ne le remet vraiment en question », a ajouté le directeur de The New Mutants. Malgré cela, et à défaut de voir le film, cette représentation LGBT serait en avance sur celle déjà annoncée à Los Eternos.

Influences générationnelles

Le directeur de Les nouveaux mutants Il a eu l’occasion de parler de ses influences et de la façon dont grandir dans une Virginie plus traditionnelle a affecté sa façon de voir les choses: “Nous étions les meilleurs amis depuis que nous étions petits”, Boone a commenté son amitié avec l’autre scénariste du film (Knate Lee).

«Nos mères étaient les meilleures amies, alors nos familles sont allées dans la même église. Nous y allions trois fois par semaine pendant une décennie. Nous étions dans la Ceinture de la Bible. Je me souviens avoir vu «My Own Private Island» à l’âge de 11 ou 12 ans et dire: «Peut-être que les gens de l’église ont tort à propos des homosexuels. Je me sentais toujours un peu comme un étranger.Ils ont certainement collé ma tête dans la salle de bain quand j’étais enfant à l’école, les intimidateurs nous ont pourchassés, j’ai dû subir des choses oppressives qui, je pense, m’ont rendu plus sensible à des choses comme ça.Par conséquent, nous aimons essayer de pousser le plus possible », a-t-il déclaré.

