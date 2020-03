Les nouveaux mutants obtiennent la cote PG-13 pour la violence et les images sanglantes

Il semble de plus en plus que The New Mutants va sortir le mois prochain comme prévu, car il a maintenant une cote MPAA. Le comité de notation a annoncé que le film d’horreur X-Men a reçu un PG-13 pour “contenu violent, quelques images inquiétantes / sanglantes, un langage fort, des éléments thématiques et du matériel suggestif.”

Le film a été programmé pour une date de sortie le 3 avril, bien qu’il y ait un certain scepticisme compréhensible à l’égard de la sortie du film compte tenu des longs délais. Le film met en vedette Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga et Alice Braga et est décrit comme suit:

Cinq jeunes mutants, découvrant leurs capacités tout en étant détenus dans un établissement secret contre leur volonté, se battent pour échapper à leurs péchés passés et se sauver.

Ça arrive. Pour des vrais cette fois.

THE NEW MUTANTS de Fox a été classé PG-13: contenu violent, quelques images dérangeantes / sanglantes, un langage fort, des éléments thématiques et du matériel suggestif … tous impliquant des personnes qui étaient des adolescents au moment du tournage, mais qui sont maintenant des adultes.

