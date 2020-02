Les nouveaux mutants s’inspirent de ce film d’horreur

Il sortira bientôt Les nouveaux mutants, le premier film d’horreur qui contiendra des personnages de Marvel et maintenant nous connaissons quelques références qu’ils ont utilisées.

Le film d’horreur de super-héros Les nouveaux mutants ce sera la fin de la ligne Fox X-Men, et est inspiré par Cauchemar sur Elm Street 3: Les guerriers du rêve (1987).

Le réalisateur Josh Boone lui-même avait précédemment révélé que Les nouveaux mutants Il s’inspire de films tels que The Shining (1980) et Quelqu’un a survolé le nid du coucou (1975). Mais lors d’une récente interview, il a commenté une autre influence: Un cauchemar sur Elm Street 3: Dream Warriors (Nightmare on Elm Street 3: The Warriors of the Dream).

«Je dirais que les plus grandes influences de ce film étaient The Shining, Someone survolé le nid de coucou et The warriors of the dream. J’adore The Warriors of the Dream, j’ai aussi adoré le premier Nightmare on Elm Street, mais c’est un film d’horreur pour les premiers 75% du film, puis il devient autre chose. Suivez la logique de ces premiers films de Wes Craven et tout ça. »

De quoi parle Nightmare on Elm Street 3: Warriors of the Dream?

6 ans après les événements du premier film, une jeune femme nommée Kristen (Patricia Arquette) est une jeune femme qui rêve de Freddy Krueger et bien qu’il parvienne à se réveiller il finit par se blesser dans la baignoire Sa mère, voyant le sang, pense qu’elle a tenté de se suicider et est placée dans un hôpital psychiatrique. Là, il rencontre un groupe de jeunes qui ont subi les attaques de Freddy Krueger (Robert Englund). Un thérapeute appelé Nancy Thompson (Heather Langenkamp) les convainc que dans le monde onirique des rêves, des pouvoirs peuvent être développés. Voilà pourquoi le film s’appelle Les guerriers du rêve. Parce qu’à l’endroit où Freddy Krueger Ils essaient de les tuer, les jeunes parviennent à y faire face.

Cela pourrait ressembler à ce que cela nous apportera Les nouveaux mutants, car ce sont environ cinq jeunes qui réalisent leurs pouvoirs et comment les utiliser contre leur gré dans une installation secrète. La seule chose que nous ne savons pas, c’est qui est le principal méchant, mais nous savons qu’il existe une grande menace qui pourrait sûrement rivaliser Freddy Krueger

The New Mutants sortira le 8 avril 2020.

