Les nouveaux mutants sont un nouveau type de super-héros Marvel

La nouvelle affiche de Les nouveaux mutants Il nous montre les protagonistes comme nous n’avons jamais vu les super-héros de Marvel.

Ils ont sorti une nouvelle affiche promotionnelle pour le film Les nouveaux mutants, ce qui montre qu’ils veulent s’éloigner du concept que nous avons dans la tête des super-héros Marvel et feront quelque chose de différent.

Le film se concentrera sur une psychiatrie abandonnée pour les mutants et le casting ne fera que présenter Anya Taylor-Joy (Glass) comme Illyana Rasputin / Magik, Maisie williams (Game of Thrones) en tant que Rahne Sinclair / Wolfsbane, Charlie Heaton (Stranger Things) en tant que Sam Guthrie / Cannonball, Henry Zaga (The Stand) en tant que Roberto da Costa / Sunspot et Blu Hunt (The Originals) en tant que Danielle Moonstar / Mirage dans les principaux rôles mutants avec Alice Braga (I Am Legend) jouant également un rôle de soutien clé appelé Cecilia Reyes.

Tandis que Ours démon servira de méchant principal de Les nouveaux mutants. Bien qu’il ait été supposé qu’il y aurait des surprises, nous ne pouvons donc pas exclure que nous pouvons également voir un ennemi classique des X-Men comme M. Sinister.

Ici, nous vous laissons l’affiche du film qui devait sortir il y a longtemps et que nous verrons enfin dans les cinémas dans quelques emses.

Synopsis officiel:

20th Century Fox, en association avec Marvel Entertainment, présente The New Mutants, un thriller d’horreur situé dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes avec des pouvoirs est détenu pour une surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’ils se battent pour essayer de sortir vivants.

Nous ne savons toujours pas s’ils appartiendront à UCM et s’ils auront plus d’aventures avec le reste des super-héros Marvel. Mais nous saurons quand il ouvrira Les nouveaux mutants le 8 avril 2020. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

