Les nouvelles images de No Time to Die taquinent Blofeld, le personnage de Rami Malek et plus encore

MGM a publié sept nouvelles images fixes du dernier film 007 No Time to Die avec des regards sur le retour de Blofeld, Rami Malek’s Safin et plus encore. Vous pouvez consulter les photos dans la galerie ci-dessous. En plus de Blofeld et Safin, nous voyons également Paloma d’Ana de Armas, le Dr Madeleine Swann de Léa Seydoux et Nomi de Lashana Lynch entre autres.

Le film est réalisé par Cary Joji Fukunaga et sort le 10 avril. Le synopsis se lit comme suit:

Dans No Time To Die, Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé se révèle être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

De nouvelles images de No Time to Die