Les nouvelles photos des garçons donnent un premier aperçu du Formidable Stormfront

Stormfront se dirige vers The Boys pour sa deuxième saison, et de nouvelles photos nous donnent notre premier aperçu du personnage. Vous pouvez consulter les photos ci-dessous gracieuseté d’EW, qui montrent que vous êtes la pire star Aya Cash en tant que super-héroïne avec un penchant résolument fasciste.

Dans les bandes dessinées, Stormfront est un nazi littéral qui est une sorte de prise sur Shazam ou Thor. La façon dont cela se traduira dans la prise en charge de Cash pour le rôle de la série télévisée n’est pas encore révélée, bien que son costume contienne quelques indices des mêmes éléments nazis que la version comics (notez l’aigle Reichsadler à sa ceinture).

Antony Starr, qui joue Homelander, dit que son personnage et Stormfront vont avoir des problèmes, notant: «C’est la grenade qui se jette dans le monde d’Homelander et le monde des Sept. Elle me cause vraiment tellement de problèmes. »

Cash a ajouté: «Je pense que Stormfront est comme une bombe nucléaire qui a explosé dans les Sept. Peut-être que la bombe nucléaire n’est pas le bon mot. Nous sommes à Tchernobyl. Voilà. C’est une affaire de Tchernobyl. ” C’est-à-dire, si tout se sent à l’aise, c’est juste parce que nous sommes dans l’œil de… eh bien, vous savez. Je pense qu’elle est là pour faire sauter Vought. Elle est là pour essayer de ramener Vought à l’idée originale derrière la création de super-héros… Et elle peut être tout à fait féministe. Il y en a beaucoup, je ne dirais pas mal orienté, mais c’est aussi une femme très autonome. “

Les deux ont noté que Stormfront n’est pas dans la «fanfare de célébrités» pour laquelle les Seven sont connus et a des avantages modernes sur Homelander. Starr a déclaré: «Elle est vraiment à l’aise avec les médias sociaux, où Homelander n’a rien à voir avec cela. Quelqu’un d’autre gère toujours ses comptes. Il est presque comme un personnage de l’ère Don Draper et elle est très jeune et nouvelle et fraîche, et c’est un énorme défi pour lui. “

La nouvelle saison n’a pas encore de date de première, mais le showrunner Eric Kripke a déclaré qu’il aimerait que la deuxième saison arrive à peu près au même moment que la première, ce qui suggérerait un arc d’été.

Les garçons – Premier aperçu de Stormfront