Les nouvelles photos et vidéos du nouveau jeu Venom 2 révèlent davantage le carnage de Woody Harrelson

De nouvelles photos et vidéos de tournage sont en ligne sur le tournage actuel de Venom 2, montrant le travail de Woody Harrelson sous le nom de Carnage. Vous pouvez voir des photos ci-dessous de Harrelson en costume de Cletus Kasady, ainsi que quelques angles d’une scène en cours de tournage dans laquelle Cletus (vraisemblablement habilité par Carnage) semble ignorer d’être abattu par le détective de la police de Stephen Graham.

Harrelson et Graham rejoignent un casting qui comprend Tom Hardy en tant que personnage principal, ainsi que Michelle Williams et Reid Scott, reprenant leurs rôles d’Anne Weying et Dan Lewis. Naomie Harris devrait apparaître comme Shriek, un personnage ayant un lien romantique avec Carnage dans les pages de la bande dessinée. Andy Serkis réalise le film, qui sort le 2 octobre.

Un regard clair sur Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady dans Venom 2 !!!!

Tout a l’air génial! Les cheveux sont beaux et la tenue est très Cletus Kasady et je peux certainement l’imaginer le porter!

Venom 2 va être si bon !!!!

THERES GONNA BE CARNAGE !!!



Même vidéo, une autre perspective. Le personnage de Stephen Graham, le détective Patrick Mulligan, affronte Cletus Kasady de Woody Harrelson… # venom2 #venom #carnage #spiderman #marvel #woodyharrelson #tomhardy pic.twitter.com/Lcvl1q6hau

Plus de Venom 2 filmant des images de Woody Harrelson en tant que Cletus Kasady!

Ici, nous voyons la vidéo précédente de Cletus par la voiture, mais sous un angle différent et elle dure un peu plus longtemps.



