Les nouvelles saisons de «Black Monday» et «Billions» seront divisées en deux

Showtime a annoncé qu’il diffusera enfin la deuxième saison de «Lundi noir» et à partir de la cinquième saison de «Des milliards» sera affecté en raison du coronavirus.

Sur le premier, actuellement diffusé, seuls deux autres épisodes seront diffusés aux premières heures du 5 au 6 avril et du 12 au 13 avril, respectivement, pour compléter un total – pour l’instant – de six. Pour sa part du second, seuls sept épisodes seront diffusés, le premier le matin du 3 au 4 mai et le dernier le matin du 14 au 15 juin.

Comme tant d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, la pandémie provoquée par le soi-disant COVID-19 a pris les responsables des deux productions en tournage complet, les forçant à être arrêtés jusqu’à nouvel ordre.

Les quatre épisodes restants de la deuxième saison de «Lundi noir» et les cinq épisodes restants de la cinquième saison de «Des milliards» Ils peuvent être diffusés avant la fin de l’année, une fois l’activité reprise et ainsi reprendre le tournage et la post-production de ses derniers chapitres.

Cependant, et à mesure que la chaîne nord-américaine progresse, il a été prudent et diligent que les deux “interruptions” coïncident, comme cela se produit avec les séries habituées à diviser leurs saisons en deux moitiés telles que “The Walking Dead”, à un moment opportun et naturel. dans l’histoire que chacun d’eux élève.

Dans les liens suivants, vous pouvez trouver plus d’informations et des bandes-annonces officielles, mettant en vedette Don Cheadle et Regina Hall et mettant en vedette Damian Lewis et Paul Giamatti, tous deux diffusés dans notre pays par Movistar + simultanément aux États-Unis.

En revanche, la chaîne nord-américaine a confirmé que la première saison de «Penny Dreadful: City Of Angels» comme le troisième «Le Chi» ils sont déjà finalisés et, par conséquent, seront publiés dans leur intégralité et sans problème de tirage.

Comme prévu, le premier épisode de la “suite spirituelle” de «Penny Dreadful» Il sortira le matin du 26 au 27 avril, également dans notre pays (même si ce n’est qu’en VOSE) avec l’aimable autorisation de Movistar +, distributeur officiel du contenu Showtime en Espagne.

De son côté, la première nord-américaine de la troisième saison de «Le Chi», dont la première bande-annonce et affiche que vous pouvez voir ci-dessous, avance de quelques semaines, du matin du 5 au 6 juillet (avec L) jusqu’à l’aube du 21 au 22 juin (avec N).

Une troisième saison dans laquelle Jason Mitchell ne fera plus partie et que, comme les deux précédentes, Fox Espaa TV devrait être diffusée dans notre pays via les services de vidéo à la demande fournis par les opérateurs de télévision payante, pour être possible, quelque part cet été …

