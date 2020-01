Les nouvelles spécifications de carte graphique de NVIDIA ont fui, et elles sont complètement folles

Spécifications pour NVIDIALes nouvelles cartes graphiques auraient fui et les GeForce RTX 3080 et 3070 sont extrêmement puissantes. NVIDIA dispose actuellement de plusieurs GPU sur le marché.

L’une des unités les plus avancées de l’entreprise est la GeForce RTX 2080 Ti. Ce GPU propose plusieurs fonctionnalités haut de gamme qui aident à distinguer l’entreprise de ses concurrents. NVIDIA déclare que son architecture GPU Turing offre à son matériel 6 fois les performances des générations précédentes de cartes graphiques, prend en charge le lancer de rayons en temps réel et les graphiques améliorés par l’IA. Ces fonctionnalités permettent aux jeux de fonctionner beaucoup plus facilement et permettent des graphismes de bien meilleure qualité. Ce matériel coûte actuellement 1199,00 $, mais il existe plusieurs options beaucoup moins chères sur le marché.

TweakTown (via Reset Era) rapporte que la nouvelle gamme de cartes graphiques de NVIDIA a été divulguée en ligne. Ces nouveaux GPU sont les GA103 et Ga104. Il semblerait que ces cartes alimenteront respectivement les GeForce RTX 3080 et 3070 à venir. La plus puissante des deux cartes, la GA103, aura de nouvelles spécifications vraiment puissantes. Il pourrait éventuellement prendre en charge jusqu’à 20 Go de GDDR6, une interface mémoire 320 bits, 60 SM et 3480 processeurs de flux.

Les utilisateurs ont parlé de ces fuites et tenté de déterminer d’autres détails. Plusieurs ont déploré le fait que ces nouvelles cartes graphiques surpassent complètement les cartes graphiques qu’elles possèdent déjà. D’autres étaient extrêmement excités de voir si les cartes sortiraient avant des jeux comme Cyberpunk 2077. La plupart des membres des babillards électroniques semblent être préoccupés par le prix final. En particulier, les utilisateurs s’inquiètent de l’augmentation du prix lorsque les formes les plus évoluées de ces cartes seront disponibles. Pourtant, c’est un bond en avant technologique majeur et représente une innovation plus grande que d’habitude pour les GPU sur une courte période de temps, indiquant peut-être que les jeux sur PC auront plus à dire sur la façon dont les consoles de nouvelle génération se penchent davantage ordinateurs que jamais auparavant.

Les cartes graphiques sont devenues le pilier du jeu sur PC. Alors que la technologie continue de croître et de changer, les cartes graphiques doivent constamment s’améliorer pour prendre en charge des jeux vidéo plus complexes et réalistes. NVIDIA est également en concurrence constante avec la société concurrente AMD pour créer les cartes les plus puissantes de l’industrie. Plus ces entreprises se font concurrence et innovent, plus les joueurs demandent des systèmes plus puissants. Si ces fuites s’avèrent vraies, les joueurs PC seront, espérons-le, satisfaits pendant longtemps.

Source: TweakTown (via Reset Era)