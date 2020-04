Les Óscar Awards considéreront les films avec une première exclusive en streaming

C’est désormais officiel: compte tenu de l’impossibilité de porter diverses productions cinématographiques à partir de 2020 sur grand écran – effet secondaire de la crise sanitaire – le Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) a pris une décision historique. En ce qui concerne la prochaine édition des Óscar Awards, les films qui seront présentés en première exclusivement en streaming pourront postuler au concours.

Dans un communiqué publié (via Indiewire), l’AMPAS a annoncé que les films qui «Auparavant prévu un lancement dans des complexes cinématographiques» Ils pourront se qualifier pour les Oscars sans tenir une corrida à Los Angeles, comme d’habitude pour la course à la statuette d’or.

Traditionnellement, tout film qui aspire à une nomination doit être présenté dans une salle commerciale, appartenant à cette ville californienne, pendant au moins une semaine. Il s’agit de la mesure qui, pour le moment, fait preuve de souplesse pour les lancements entravés par la pandémie de COVID-19.

Cependant, la Hollywood Academy a souligné que les films bénéficiaires devraient être disponibles sur le site de streaming exclusif des membres de l’AMPAS. Ceci, dans les 60 jours suivant leur lancement respectif sur tout autre serveur de vidéo à la demande et, en outre, avec un plan de sortie en salles dès la levée de la quarantaine.

La mise à jour précédente est déjà entrée en vigueur et (comme stipulé) le restera jusqu’à la nouvelle notification.

D’un autre côté, AMPAS a élargi le nombre de cinémas dans lesquels tout film peut planifier une course de qualification pour l’Oscar, en dehors de Los Angeles. Maintenant, d’autres régions métropolitaines des États-Unis sont ajoutées. comme New York, Chicago, Miami et Atlanta.

Parmi les autres modifications apportées aux directives Oscar, figure la fusion des nominations pour le meilleur montage sonore et le meilleur mixage sonore dans une seule liste restreinte. Bien qu’elle n’ait guère été officialisée, des rumeurs d’une telle unification circulent depuis décembre 2019.

La 93e Academy Awards aura lieu le 28 février 2021.