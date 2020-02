Les parasites entrent dans l’histoire lors de la 92e édition des Oscars

Le film Parasites est entré dans l’histoire lors de la 92e édition des Oscars, étant le premier film étranger à recevoir le prix du meilleur film étranger et du meilleur film

Le film coréen réalisé par Boon Joon Ho est entré dans l’histoire lors de la dernière édition des Oscars pour être le premier film étranger à obtenir le meilleur film et le meilleur film étranger dans la même édition.En outre, le film a été récompensé par Meilleure direction et meilleur scénario original, devenant le grand gagnant de la nuit avec quatre statuettes, devant des films comme 1917 qui a dû se contenter de trois, une meilleure photographie, de meilleurs effets spéciaux et un meilleur mixage sonore.

Joker, un autre grand favori, a remporté les Oscars pour la meilleure bande originale et Joaquin Phoenix le prix du meilleur acteur; bien que ce prix ne soit pas tombé par surprise puisque toutes les poules lui ont valu un net vainqueur devant des interprètes comme Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Jonathan Price ou l’espagnol Antonio Banderas. Phénix est monté pour décrocher le prix très nerveux et excité, critiquant le comportement des êtres humains avec la planète et les animaux et a évoqué la nécessité de lutter contre l’injustice: «Personne n’a le droit d’exploiter les autres en toute impunité. Je pense que nous nous sommes déconnectés du monde naturel et sommes plongés dans un monde égocentrique. Nous exploitons notre environnement », a-t-il déclaré. «J’ai été difficile, mais beaucoup m’ont donné une deuxième chance et c’est la meilleure. Le cinéma m’a donné une vie extraordinaire. Je pourrais utiliser ma voix », a ajouté l’acteur. Phoenix s’est également souvenu de son frère River, qui a dit en sa mémoire pour dire au revoir au public “Courez à la rescousse et la paix viendra plus tard”.

Il était une fois … à Hollywood de Quentin Tarantino, il a remporté deux prix, le meilleur acteur de soutien pour Brad Pitt (le premier de sa carrière) et le meilleur design de production. L’un des grands favoris, The Irish, un film réalisé par le maître Martin Scorsese, a été l’un des grands perdants après avoir été laissé les mains vides malgré 10 nominations.

Quant au gala, on peut dire que c’est le pire de l’histoire à retenir, marqué par le nombre et la durée des annonces qui ont fait prolonger la cérémonie de manière excessive, au moins une heure de plus. Nous pensions tous que ne pas avoir de présentateur serait un gala plus court et plus dynamique, mais au contraire, il est venu de vivre le fait que Tom Hanks prononçait un discours et a été coupé pour faire place aux publicités, et quand la cérémonie a semblé qu’ils allaient perdre le public et ses spectateurs l’organisation a été retirée de la manche et par surprise une grande performance d’Eminem qui a interprété le thème principal du film ‘8 miles’ mettant tout le monde dans la poche, le mauvais , c’est qu’immédiatement la chaîne ABC coupe à nouveau pour faire de la publicité à la frustration de ceux qui ont suivi le rendez-vous à la télévision.

Nombre d’oscars 2020

«Parasites»: film, réalisateur, film international et scénario original (4)

‘1917’: mixage du son, montage et effets visuels (3)

«Il était une fois à Hollywood»: acteur de soutien (Brad Pitt) et conception de la production (2)

‘Joker’: acteur principal (Joaquin Phoenix) et musique originale (2)

Mans Le Mans 66 ’: montage sonore et montage (2)

‘Judy’: actrice de soutien (Reneé Zellweger) (1)

«Jojo Rabbit»: scénario adapté (1)

«Rocketman»: chanson originale (1)

«Petites femmes»: création de costumes (1)

«Histoire d’un mariage»: actrice de soutien (Laura Dern) (1)

«Toy Story»: film d’animation (1)

«Le scandale»: maquillage et coiffure (1)

«American Factory»: documentaire (1)

“Apprendre à faire du skateboard dans une zone de guerre (si vous êtes une fille): court documentaire (1)

«Hair Love»: court métrage d’animation (1)

Voisin Les fenêtres du voisin: court métrage de fiction (1)

Cinémascomique

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.