Les parcs Disney prolongent indéfiniment la fermeture des coronavirus

Disney a annoncé que Disneyland et Walt Disney World fermeraient indéfiniment alors que les foules sont dispersées pendant l’épidémie de coronavirus. La fermeture était initialement prévue pour durer jusqu’en mars, car Disney, tout comme le reste du monde, semblait impatient que la menace de COVID-19 ait une date d’expiration anticipée. Malheureusement, les virus ne se limitent pas à des horaires réguliers et il semble que la distance sociale soit là pour rester un peu plus longtemps.

La Walt Disney Co. a annoncé sur Twitter qu’elle prolongerait indéfiniment la fermeture des deux destinations touristiques populaires le 27 mars en raison de la pandémie de COVID-19. Les parcs à thème de la Californie et de la Floride devaient rouvrir le mercredi 1er avril. Pourtant, le calendrier était basé sur les informations disponibles quelques heures après que le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a annoncé des directives de confinement pour les rassemblements de plus de 250 personnes. La Walt Disney Company a payé ses membres depuis la fermeture du parc et a annoncé qu’elle les garderait sur la liste de paie jusqu’au 18 avril. D’autres grands parcs à thème emboîtent le pas.

Connexe: Comment utiliser Amazon Alexa pour vérifier les symptômes du coronavirus, trouver des informations

NBCUniversal a prolongé la fermeture de ses Universal Studios Hollywood et Universal Orlando Resort mardi et envisage de rouvrir le 19 avril. Les chaînes de cinémas Regal Cinemas, Showcase Cinemas et Alamo Drafthouse ont fermé indéfiniment tous leurs sites aux États-Unis. La Chine a de nouveau fermé ses cinémas aujourd’hui, peu de temps après leur réouverture avec des capacités limitées.

“En raison de cette pandémie sans précédent et conformément aux directives fournies par les experts de la santé et les représentants du gouvernement, Walt Disney World Resort restera fermé jusqu’à nouvel ordre”, indique le communiqué. “Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude concernant les impacts de COVID-19, la sécurité et le bien-être de nos clients et employés restent la priorité absolue de la Walt Disney Company. Nous continuerons d’évaluer attentivement cette situation complexe et fluide.”

Suivant: Les cinémas confiants qu’ils rouvriront le post-coronavirus grâce à l’aide du Sénat

Sources: Disney via Twitter