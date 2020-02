Les parents d’Iron Man adoraient secrètement le diable?

Malgré grandir avec une vie remplie de privilèges, Tony Stark’s l’enfance n’a pas toujours été un moment heureux. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand il était adolescent. L’histoire des parents de Tony a changé au fil du temps, mais un nouvel aperçu leur montre un côté beaucoup plus sombre – car ils étaient apparemment des adorateurs du diable.

Dans les bandes dessinées, Howard et Maria Stark ont ​​été tués dans un accident de voiture. Il y a longtemps que l’on pensait que ce n’était pas un accident avec Captain America: la guerre civile du MCU montrant que Bucky Barnes était responsable de la mort de ses parents lorsqu’il a subi un lavage de cerveau en tant que soldat de l’hiver.

Dans les aperçus pour Avengers # 31 de Jason Aaron (The Mighty Thor) et Gerardo Zaffino (Cosmic Ghost Rider Destroy’s Marvel History), Stark est en difficulté après avoir trouvé une version vieille d’un million d’années de son casque Iron Man enfoui profondément dans une grotte. La quête de côté de Stark pour en savoir plus sur le casque, le conduit à être pris au piège et à perdre “la plupart de son armure et une bonne partie de son esprit”. Intitulé «La dernière tentation de Tony Stark», le numéro taquine une rencontre avec le diable.

Dans les panneaux fournis exclusivement à CBR.com, un jeune Tony Stark est montré errant dans sa maison avec ses contacts aux rayons X alors que ses parents organisent une fête. Stark entend ce que font ses parents et quand il a un aperçu, c’est une scène choquante. Dans une salle remplie d’élites, il est question de faire des sacrifices de chair, de sang et d’âmes. Les gens sont vêtus de robes avec des masques, alors qu’ils essaient de conclure un accord avec “le maître”. Stark est pris et voit quelque chose qui le terrifie: le visage du diable.

Voir le rituel bizarre est une chose, mais se retrouver face à face avec “le diable” a clairement traumatisé un jeune Tony. Dans le monologue, il dit avoir vu le visage du diable dans ses rêves “jusqu’à ce que je puisse les boire”. La rencontre l’a clairement marqué. Consultez les panneaux ci-dessous pour Avengers # 31 suivi de la sollicitation de Marvel.

Avengers # 31

Écrit par Jason Aaron

Art par Gerardo Zaffino

Couverture par Gerardo Zaffino

Couverture de la variante Gwen Stacy par J. Scott Campbell •

Variante du Nouvel An chinois par Tianqi Hu.

LA TENTATION D’ANTON STARK!

Numéro spécial surdimensionné! Pris au piège dans une grotte glacée à l’aube des temps, Tony Stark a perdu la plupart de son armure et une bonne partie de son esprit. Et ce soir, lorsque le soleil se couche et que le diable revient, Iron Man peut très bien perdre tout ce qui reste de son âme. Un conte sombre de l’enfer, de la glace et du fer, contrairement à toute histoire de Golden Avenger que vous avez jamais lue, mettant en vedette les visuels magnifiquement granuleux de l’artiste invité Gerardo Zaffino (CONAN THE BARBARIAN).

En BD le 26 février 2020.

