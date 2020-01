Les photos de la série de spectacles WandaVision de Marvel révèlent la base SWORD

Nouveau WandaVision les photos prises révèlent la base de SWORD. Après le lancement prévu au printemps 2021, le spectacle des studios Marvel pour Disney + a été repoussé à une date de sortie plus tard cette année. Et avec la production en plein essor, les fans ont droit à des images de tournage, dont la dernière confirme que l’organisation orientée vers l’espace prendra en compte le récit de la série.

Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles de Wanda Maximoff / Scarlet Witch et Vision, cette fois sur le petit écran, avec une histoire centrée sur leur relation. Après avoir appris à mieux se connaître dans Captain America: Civil War, Wanda et Vision se sont complètement engagés dans une relation amoureuse qui s’est tragiquement terminée avec la mort de ce dernier dans Avengers: Infinity War. Les détails de l’intrigue pour la prochaine émission sont toujours étroitement cachés, mais il est confirmé qu’ils auront lieu après les événements d’Avengers: Fin de partie et son histoire se connectera directement à Doctor Strange et au Multiverse of Madness. Alors que Marvel Studios continue de contrôler les spoilers, les photos de WandaVision ont maintenant confirmé qu’un nouvel emplacement SWORD apparaîtra dessus.

En relation: Pourquoi Disney a déplacé la date de sortie de WandaVision de Marvel

Les images de l’ensemble de WandaVision ont fait leur chemin en ligne grâce à Atlanta Filming. Le nouveau lot de photos montre un groupe de tentes militaires considérées comme une nouvelle base pour SWORD sur Terre. Découvrez les snaps ci-dessous partagés sur Instagram officiel de la source.

Dans la scène post-crédits de Spider-Man: loin de chez soi, SWORD a été officiellement introduit dans le MCU lorsqu’il a été révélé que Nick Fury (Samuel L.Jackson) avait demandé à Talos (Ben Mendelsohn) de se déguiser en lui-même et de régler les problèmes de Peter Parker. . Cela lui a permis de rester dans une station spatiale inconnue où il prépare quelque chose avec Skrulls. Les extraterrestres qui ont changé de forme ont été présentés pour la première fois au capitaine Marvel et sont devenus des alliés de Carol Danvers (Brie Larson) après l’enlèvement et l’enlèvement par les Kree. SWORD et les Skrulls ne sont pas le seul lien que WandaVision a avec la préquelle, il devrait également faire ses débuts avec Monica Rambeau adulte (Teyonah Paris) qui est apparue pour la première fois dans le film d’origine.

Mis à part ses implications évidentes pour WandaVision et Captain Marvel, la confirmation que SWORD a mis en place une base mobile sur Terre pourrait être une indication de quelque chose de grand pour le MCU global. Depuis l’introduction des extraterrestres qui changent de forme, les rumeurs selon lesquelles les studios Marvel plantent des graines pour une potentielle invasion secrète sont répandues. Un rapport plus récent suggère que Kevin Feige et son équipe prévoient même une adaptation d’une émission de télévision de la bande dessinée populaire dirigée par Brian Michael Bendis et Leinil Traces Yu. Sur la base des seules photos prises, il est difficile d’évaluer la taille d’une pièce dans laquelle SWORD jouera. WandaVisionC’est l’histoire, mais ce n’est pas le premier aperçu de l’organisation. En tout cas, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus sur la série secrète, car Bettany a déclaré que plus d’informations à ce sujet seraient publiées très bientôt.

Plus: Comment WandaVision configure Captain Marvel 2

Source: Atlanta tournage