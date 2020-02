Les photos de la série Suicide Squad révèlent le nouveau look de Harley Quinn

Harley Quinn a frappé l’écran dans Birds of Prey la semaine dernière, mais elle a déjà un nouveau look dans les photos de la série The Suicide Squad de James Gunn. Une photo et une vidéo ont frappé le filet de Margot Robbie en costume de Harley dans le film, arborant les extrémités rouges et noires de ses queues de cheval en rappel de la tenue classique Harlequin “Harlequin”. Vous pouvez voir les deux ci-dessous.

Robbie joue dans le film aux côtés de Viola Davis en tant qu’Amanda Waller, Joel Kinnaman en tant que Rick Flag, Jai Courtney en tant que capitaine Boomerang, David Dastmalchian en tant que Polka-Dot Man, Daniela Melchior en tant que Ratcatcher et Steve Agee en tant que voix du roi requin. Idris Elba, John Cena, Storm Reid, Flula Borg, Nathan Fillion, Peter Capaldi, Pete Davidson, Alice Braga, Sean Gunn, Michael Rooker et Taika Waititi jouent tous des rôles encore non confirmés dans le film, que Gunn a écrit et dirige. Sa sortie est prévue pour le 6 août 2021.

♦ ️ Une nouvelle image de “The Suicide Squad” montre Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. pic.twitter.com/3TMPEO1450

– ♦ avHaven of Harley💋 ♦ ️ (@QuinnofDiamonds) 12 février 2020

