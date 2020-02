Les photos du set Venom 2 révèlent la nouvelle coupe de cheveux de Woody Harrelson Cletus Kasady

Nouveau Venin 2 les photos du set offrent le meilleur look à ce jour à Woody Harrelson en tant que tueur en série Cletus Kasady et sa nouvelle coupe de cheveux pré-Carnage. La suite du premier Venom – lui-même, un succès au box-office qui n’a pas impressionné les critiques il y a deux ans – va payer la scène des crédits de ce film en ramenant Harrelson en tant que meurtrier dérangé Kasady. Tom Hardy, qui reprend également son rôle de journaliste Eddie Brock dans la suite, a déjà publié une paire de photos de plateau officielles présentant le nouveau look de Kasady dans le film. De plus, une vidéo a fuité sur le tournage la semaine dernière, révélant que Harrelson filme ce qui semble être une scène où Kasady se transforme en le méchant symbiote Carnage (pré-CGI, naturellement).

Un peu tristement célèbre, Harrelson portait une perruque dans le premier Venom qui – selon qui vous demandez – était soit terrible, soit parfaite pour un tueur psychopathe qui salue Eddie en peignant un message dans son propre sang dans sa cellule de prison (sinon les deux) . Pour la suite, cependant, il a adapté une coupe de cheveux beaucoup plus régulière, si elle est toujours suffisamment bizarre pour le personnage de Cletus Kasady. Maintenant, une nouvelle série de photos a fui de l’ensemble Venom 2, offrant un aperçu encore meilleur de sa coiffure fraîche.

En relation: Venom 2 a déjà corrigé l’un des pires moments du premier film

Les dernières photos du tournage de Venom 2 ont été publiées par Just Jared et mettent en évidence l’apparence de Harrelson en tant que Kasady dans la suite (entre autres). Vous pouvez voir par vous-même ci-dessous et cliquez sur le tweet ci-dessous pour consulter des images supplémentaires.

Bien que ce soit loin d’être un match parfait, la coupe de cheveux de Kasady dans Venom 2 est certainement plus proche de sa coiffure rouge typique dans l’univers Marvel Comics que la perruque peu convaincante que Harrelson portait dans le Venom original. L’itération de bande dessinée du personnage n’est pas vraiment connue pour porter une tenue mémorable quand il n’est pas transformé en Carnage non plus (à moins que sa combinaison de prison ne compte), donc sa tenue décontractée dans la suite est plus ou moins conforme à cela. Harrelson, bien sûr, est vénéré pour son rôle d’acteur et est tout aussi bon pour jouer des individus terre-à-terre comme Marty Hart de True Detective que pour des anti-héros de haut niveau comme Tallahassee de Zombieland. Il a même déjà joué à des assassins excentriques (voir aussi: son rôle dans Natural Born Killers), faisant un méchant comme Kasady bien dans sa timonerie.

Avec Andy Serkis réalisant à partir d’un scénario de l’écrivain Venom Kelly Marcel (sans oublier, une histoire que Hardy a activement participé à l’élaboration), il sera intéressant de voir à quel point Venom 2 devient sombre en ce qui concerne Kasady et son histoire. Le premier film incorporait des éléments d’horreur corporelle, mais gardait les choses strictement PG-13 et se rapprochait d’un film B effronté d’un film d’action sombre et sérieux. Serkis, cependant, est connu pour faire du pop-corn plus sombre en tant que réalisateur et acteur, et le producteur Matt Tolmach a taquiné Venin 2 pourrait même être cotée R après le succès de Joker l’automne dernier. Alors qui sait: Cletus Kasady de Harrelson pourrait s’avérer encore plus tordu que sa coupe de cheveux en constante évolution.

SUIVANT: Comment Venom 2 pourrait se connecter au MCU et à Spider-Man

Source: Just Jared

Dates de sortie clés

Morbius (2020)Date de sortie: 31 juil.2020

Indiana Jones 5 doit correspondre à Marvel, déclare Harrison Ford

A propos de l’auteur

Sandy Schaefer est la rédactrice des critiques de films de . et la rédactrice adjointe des actualités.

En savoir plus sur Sandy Schaefer