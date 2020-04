Les plus grands festivals de cinéma du monde se joignent à YouTube pour annoncer «We Are One: A Global Film Festival»

Tribeca Enterprises et YouTube ont annoncé conjointement aujourd’hui We Are One: un festival mondial du film, un festival de cinéma numérique numérique de 10 jours qui se déroulera exclusivement sur YouTube et réunira une communauté internationale de conteurs pour présenter gratuitement la programmation du festival à un public du monde entier.

Le festival, qui débutera le 29 mai sur YouTube.com/WeAreOne, aura une programmation sélectionnée par les festivals d’Annecy, Berlin, Cannes, Guadalajara, Jérusalem, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, New York, San Sebastin, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokyo, Toronto, Tribeca et Venise, entre autres, qui offriront des histoires publiques du monde entier, offrant aux cinéastes un conférencier sur une scène mondiale.

Un élément essentiel des festivals de cinéma est la conviction que les artistes et les créateurs ont le pouvoir d’unir les gens et de générer des liens significatifs, à un moment où le monde en a le plus besoin. À travers We Are One: un festival mondial du film, le public pourra non seulement découvrir différentes cultures à travers une nouvelle perspective, mais pourra également soutenir les communautés locales en faisant un don direct à des organisations qui contribuent à l’aide aux personnes touchées par Covid-19. Le festival alloue ses bénéfices à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’aux entités de chaque territoire.

“Nous parlons souvent du pouvoir des films pour inspirer et unir les gens au-delà des frontières et des différences pour aider à guérir le monde. Tout le monde doit être guéri dès maintenant”, explique Jane Rosenthal, cofondatrice et PDG de Tribeca Enterprises et Tribeca Film Festival. We Are One: A Global Film Festival rassemble des programmeurs, des artistes et des conteurs pour divertir et réconforter le public du monde entier. En travaillant avec nos partenaires extraordinaires et YouTube, nous espérons que tout le monde fait l’expérience de ce qui rend chaque festival si unique et apprécie l’art et la puissance du cinéma. “

“L’un des aspects les plus uniques et les plus inspirants de notre séjour à la maison est notre capacité à nous réunir et à vivre un événement en tant que personne, et We Are One: A Global Film Festival n’est que cela”, explique Robert Kyncl, directeur commercial. YouTube. “Avec Tribeca Enterprises et nos grands partenaires, nous offrons aux cinéphiles l’opportunité de profiter d’un programme sélectionné que chacun de ces festivals propose dans le cadre de notre festival de dix jours. C’est un événement qui n’a jamais été fait auparavant et Nous sommes fiers d’héberger ce contenu fantastique, gratuit pour les cinéphiles du monde entier. “

“Nous sommes fiers de rejoindre d’autres festivals pour nous concentrer sur les films et les talents extraordinaires, permettant au public de découvrir les façons de raconter des histoires à travers le monde et la personnalité artistique de chaque festival”, ont déclaré Pierre Lescure et Thierry Frmaux, président et délégué. respectivement, général du Festival de Cannes.

We Are One: un festival mondial du film qui se tiendra du 29 mai au 7 juin sur YouTube.com/WeAreOne. La programmation sera disponible gratuitement et comprendra des films, des courts métrages, des documentaires, de la musique, de l’humour et des causeries. L’horaire complet sera disponible à une date proche du début du festival.