Les plus grands méchants de Batman dévoilent leur plan SECRET

La montée de Bane a fini par déchirer Homme chauve-souris et Gotham City jusque dans leurs fondements mêmes. Mais alors que Bruce Wayne cherche maintenant à reconstruire les deux, les autres méchants emblématiques unissent leurs forces pour terminer le travail. Eh bien, techniquement, ils ont uni leurs forces il y a des années dans le plus grand secret. Ce n’est que maintenant que leur plan directeur est enfin lancé … et menace de mettre définitivement fin à Batman.

Les lecteurs qui s’attendaient à ce que le rachat de James Tynion IV dans Batman # 86 soit un nouveau départ étaient pour une surprise, alors que les tueurs à gages descendaient sur Gotham City, et Catwoman reconnaissait que le passé était revenu pour la mordre. Finalement, les rumeurs d’un mystérieux nouveau méchant de Batman appelé The Designer ont été expliquées, ainsi que leur lien avec l’épouse actuelle de Batman (?) Selina Kyle. Maintenant, grâce à notre aperçu exclusif de Batman # 90 les fans peuvent voir par eux-mêmes comment Catwoman, Riddler, Penguin et le Joker ont tous été sélectionnés par le designer pour lancer “ le crime parfait ” … et vivent maintenant tous pour le regretter.

L’aperçu de Tynion, Jimenez et Morey montre que les lecteurs sont sur le point de partager leur attention entre les menaces actuelles contre Gotham – comme Deathstroke poursuivi par Harley Quinn – et les vrais fans secrets attendent de voir leur explication. Le secret qui remonte aux premiers jours de la guerre contre le crime de Bruce Wayne, quand il devenait rapidement clair que Catwoman, Penguin, Riddler et le Joker passeraient les prochaines décennies de leur vie en désaccord avec Batman. Ils ont augmenté et sont tombés à différents niveaux d’amis ou d’ennemis au cours des années qui se sont écoulées depuis, mais maintenant les lecteurs ont une idée claire du plan précisément conçu qui commence vraiment à se dérouler.

Être invité à une réunion par un cerveau criminel légendaire n’est pas exactement une trahison, donc à en juger par la lutte de Selina pour s’excuser et avouer le passé, la véritable chair de cette histoire reste à révéler. Et compte tenu du chauffeur de batelier mort-vivant qui va et vient dans ces pages, il est impossible de dire ce qui sera ou ne sera pas possible pour la prochaine bombe chauve-souris. Pour voir comment cette torsion se joue, les lecteurs peuvent se procurer leur propre exemplaire en mars. D’ici là, lisez la suite pour la sollicitation complète et les détails:

BATMAN # 90

Date de sortie: 4 mars 2020

Écrit par: James Tynion IV

Art par: Jorge Jimenez, Tomeu Morey

Couverture par: Jorge Jimenez, Tomeu Morey

Couverture variante par: Francesco Mattina

Le mystérieux maître criminel connu uniquement sous le nom de Designer a autrefois réuni les plus grands criminels de Gotham City pour comploter le crime parfait, et maintenant son plan a été déclenché sur la ville dans toute sa puissance. Batman mettra tout en œuvre pour découvrir le grand dessein, mais Catwoman est celle qui détient le plus grand secret. Si Batman gagne contre le Designer, il perdra tout.

Batman # 90 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 4 mars 2020.

