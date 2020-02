Les portes dérobées de la sécurité du Huawei 5G confirmées, selon une agence du gouvernement américain

Huawei est une entreprise technologique multinationale chinoise qui vend des produits électroniques industriels et grand public, comme les téléphones portables et l’infrastructure de réseau 5G. En réponse à ces accusations, Huawei a déclaré que des représentants ont déclaré que la société “n’a jamais et ne pourra jamais accéder secrètement aux réseaux de télécommunications, et nous n’avons pas la capacité de le faire”. Si le gouvernement américain a raison, Huawei pourrait avoir un accès détourné à chaque appareil connecté à un réseau mobile potentiel, il avait un rôle à jouer. Cependant, bien que les responsables aient affirmé avoir des preuves de la capacité de Huawei à accéder secrètement à des informations, ils n’ont pas encore révélé publiquement la preuve que ces portes dérobées ont été utilisées.

En mai dernier, la Maison Blanche a promulgué un décret exécutif qui permettait de bloquer tout achat de technologie de fabrication étrangère, s’il devait être considéré comme une menace pour la sécurité. De même, Google et plusieurs fournisseurs ont restreint l’accès de Huawei ou envisagent de couper complètement les relations.

Lien de Huawei avec le gouvernement chinois

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a autorisé Huawei à construire les parties les moins importantes du réseau 5G britannique. Cependant, ils ont plafonné la part de marché de Huawei à 35% et les ont empêchés d’opérer dans des zones géographiques clés en raison de problèmes de sécurité. La secrétaire d’État britannique au Digital, à la Culture, aux Médias et au Sport, Nicky Morgan, a déclaré dans un communiqué au parlement: “Les vendeurs à haut risque n’ont jamais été et ne seront jamais dans nos réseaux les plus sensibles.” Cette décision a été prise avant les récentes révélations. .

Les accusations des États-Unis contre Huawei surviennent à un moment où les tensions avec la Chine sont fortes. Alors que Huawei a nié à plusieurs reprises les allégations d’avoir des liens étroits avec le gouvernement chinois, le gouvernement local du continent oblige chaque entreprise à partager ses données avec le gouvernement.

Le siège de Huawei est situé à Shenzhen, en Chine, ce qui le place à la limite de Hong Kong. En raison de sa proximité et de son importance, Shenzhen a acquis le «statut de zone économique spéciale». Cela signifie que le commerce extérieur et intérieur est effectué sans l’autorisation de Pékin. Bien que Shenzhen soit à la frontière entre la Chine continentale et Hong Kong, c’est toujours un territoire continental, ce qui signifie qu’elle n’a pas la semi-autonomie de Hong Kong. Dans le même temps, l’escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis a rendu plus difficile de croire les allégations de Huawei jusqu’à ce que de nouvelles preuves soient présentées par les États-Unis.

