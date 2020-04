Les premières images de Janelle Monáe dans la saison 2 de Homecoming d’Amazon – Blackfilm

Amazon, via EW, a publié les premières images de Janelle Monáe, Stephan James, Joan Cusack, Hong Chau, et Chris Cooper dans la saison 2 de Retour à la maison. La série est basée sur le podcast à succès du même nom.

Monáe réussit Julie Roberts qui a décroché la saison 1 en un an. Roberts continue en tant que producteur exécutif de la série, une coproduction entre Amazon Studios et UCP.

Réalisé par Esmail et créé par Eli Horowitz et Micah Bloomberg, La première saison de Retrouvailles s’est concentrée sur Heidi Bergman (Roberts), chargée de dossiers au Homecoming Transitional Support Center, une installation du Geist Group aidant les soldats à revenir à la vie civile. Walter Cruz (James) est l’un de ces soldats, désireux d’entamer la prochaine phase de sa vie. Colin Belfast (Cannavale), un homme d’affaires ambitieux dont les demandes maniaques pointent vers des motifs douteux, supervise Heidi et l’installation. Malgré l’étreinte (et les médicaments altérant le cerveau) de l’Initiative Homecoming du centre et de la société mère Geist Group, Walter et Heidi se sont échappés.

Monáe jouera un vétéran militaire nommé Jackie flottant dans un canoë, sans aucun souvenir de comment elle y est arrivée – ni même qui elle est. La recherche de Jackie pour sa propre identité la conduit à Walter, que Heidi a retrouvé et a trouvé une nouvelle vie dans une petite ville à la fin de la saison 1. Selon Monáe: “Nous recherchons tous les deux la vérité. Geist est un nom dont nous réalisons qu’il a cette signification sur notre chemin. »

Cooper jouera le précédent PDG invisible de Geist, Leonard Geist. EW a également noté que Joan Cusack a également été ajoutée au «côté méchant du monde», où elle rejoint Audrey (Hong Chau), qui a en quelque sorte grimpé en flèche dans les rangs des Geist; elle a notamment été vue en train d’utiliser le médicament Homecoming dans la scène post-crédits de la saison 1.

Les retrouvailles reviendront sur Amazon plus tard cette année.