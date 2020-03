Les premières réactions assurent qu’il est “fantastique”

De la nouvelle action en direct que Disney faisait, Mulán est celle qui a suscité le plus d’attentes dans le public. A cette occasion, nous verrons un film plus sérieux et réaliste, qui attire plus d’attention. Les premières impressions du film assurent qu’il est phénoménal.

Sans aucun doute, Mulán Il est devenu l’un des remakes les plus risqués de Disney. Cette nouvelle action en direct sera une version plus sérieuse et réaliste de l’histoire vraie, laissant les comédies musicales de côté, Mushu et aussi à Capitaine Shang à cause de #MeToo. En outre, il a également été touché par le Coronavirus et a même dû annuler indéfiniment sa première en Chine. Même ainsi, les premières impressions de la bande assurent qu’elle est “fantastique” et qu’il faut la voir.

Lundi 9 mars, l’aperçu de Mulán aux États-Unis et ceux qui ont pu le voir ont déjà partagé leurs réactions sur les réseaux sociaux. Wendy Lee Szany de Collider met en évidence la “distribution fantastique” et la “cinématographie si belle et épique” qu’elle présente. Pendant ce temps, Kevin Polowy de Yahoo Entertainment, qui a vu le film deux fois, Elle dit que c’est “génial” et l’appelle de loin le “meilleur redémarrage de la vraie action Disney”. Beaucoup commentent les «grands et épiques combats» qu’il a, pour lesquels il a obtenu la qualification depuis plus de 13 ans.

Le casting de Mulan est fantastique dans le film. Il y a beaucoup de petits moments qui font un signe de tête à l’animation qui fera le bonheur des fans. Très belle et épique cinématographie. Il avait des éléments plus fantastiques que ce à quoi je m’attendais. Dans l’ensemble, un grand récit de l’animation et très amusant 🙌🏼

J’ai vu MULAN deux fois maintenant et je dois dire que c’est génial. Le meilleur redémarrage en direct de Disney en toute simplicité. Je pense que c’est aussi la première épopée de bataille de Disney? C’est beau et absorbant et riche et stimulant. Le casting est excellent et la direction de Niki Caro est à couper le souffle.

Un magnifique succès

Quant à ceux qui sont toujours en colère de s’être éloignés de la version animée, Angie J. Han de Mashable n’a même pas manqué les chansons. Pour sa part, Kirsten Acuna de Insider dit que “cela n’a pas d’importance s’il n’a pas de colorants musicaux”, même si cela n’a pas d’importance Il y a “des références subtiles aux chansons”. Stephanie Sheh a été l’une des fans chanceuses et a commenté: “Je sentais que ma culture était traitée avec le plus grand respect.”

“Le casting de‘ Mulán ’est fantastique dans le film. Il y a beaucoup de petits moments qui font référence à l’animation qui rendra les fans heureux. Une cinématographie très belle et épique. Il a eu des moments plus fantastiques que prévu. En général, c’est un excellent moyen de raconter à nouveau l’histoire du vivant et très drôle », explique un autre homme chanceux qui a vu le film.

