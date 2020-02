Les premières réactions d’Onward le nouveau film Pixar / Disney

Il y a déjà des gens qui ont pu regarder le film Pixar / Disney Onward et qui ont partagé leur avis sur les réseaux sociaux.

Il sortira bientôt En avant, un film d’animation qui nous montrera un monde fantastique où la magie s’est perdue au profit de la technologie. Les premières réactions la félicitent pour son humour et sa fin sincère, mais ils conviennent que ce n’est pas son meilleur travail de Pixar / Disney.

Écrit et réalisé par Dan scanlon (Monsters University), le film En avant est en vedette Tom Holland et Chris Pratt comme une paire de frères elfes qui doivent trouver assez de magie pour terminer un sort et passer une autre journée avec leur défunt père. Le film a été inspiré par les expériences réelles de Scanlon, ayant perdu son propre père alors qu’il n’avait qu’un an.

Onward sortira le 6 mars 2020. Ici vous pouvez voir la bande-annonce.

Ce sont les premières réactions.

Onward est sur la même ligne que Zootropolis, donc votre plaisir variera en fonction de cela. La répartition des voix est bonne, mais la manipulation émotionnelle se sent souvent obligée de contenir une intrigue mince.

J’adore. Si vous avez vécu la perte d’un père, préparez-vous à vivre une expérience très émotionnelle.

Cela vous fera pleurer (particulièrement dur pour ceux qui ont perdu quelqu’un de cher). C’est une lettre d’amour déchirante pour la magie de la redécouverte et les pouvoirs latents de nos héritages. Une potion magique, pleine d’humour et de cœur.

Si vous pensez qu’Onward n’est pas à la hauteur de la norme Pixar / Disney, vous avez raison. C’est beau et a un grand coup émotionnel, mais pour la plupart, c’est une histoire standard d’aventures sur route qui est entraînée par une excellente fin. C’est bon, pas excellent, et c’est une déception pour Pixar.

Le film nous emmène dans une quête pour découvrir le pouvoir de la fraternité et la joie de la magie. La chimie de Barley et Ian gagne nos cœurs. C’est plus émotionnel que ce à quoi je m’attendais.

Je ne peux pas dire que je suis un grand fan d’Onward. Les personnages sont drôles et le message est fort, mais il a aussi une série d’idées qui ne semblent pas complètement développées, et il est étonnamment basique en termes d’histoire. Il y a des moments agréables et émouvants, mais en général cela n’a pas fonctionné pour moi.

Onward est un film Pixar qui se sent complètement différent de tout film Pixar précédent. Un conte émotionnel mais comique qui se concentre sur la perte, la magie et la fraternité. L’histoire est faite par des experts et attirera sûrement le cœur de quiconque a perdu un père ou un être cher.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.