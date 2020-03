Les prix des téléphones OnePlus devraient augmenter, voici pourquoi cela compte

Le smartphone OnePlus 8 est susceptible de voir une augmentation de prix et cela pourrait également entraîner une hausse des prix en général pour les téléphones OnePlus, tout cela grâce à la 5G. Si cela se produit, cela pourrait voir la fin d’une tendance qui est en vigueur depuis que l’entreprise a fait irruption sur la scène mobile.

OnePlus est l’une des rares entreprises à avoir constamment dépassé les attentes. L’une des raisons à cela a été l’utilisation d’une approche qui offre aux consommateurs un bon rapport qualité-prix. OnePlus cherche non seulement à offrir les spécifications qu’il pense que les consommateurs veulent, mais aussi à un prix qui rend ses appareils ultra-compétitifs. Par exemple, le OnePlus One original a été lancé à seulement 300 $ par mois et, bien que chaque modèle qui a suivi a été vendu avec un prix, l’offre la plus récente de OnePlus est encore beaucoup moins chère que les options concurrentes d’Apple, Google et Samsung. Cependant, cela pourrait être sur le point de changer.

Dans une récente interview avec CNET, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a expliqué que le prochain grand téléphone de l’entreprise arrivera avec un prix plus élevé. Peut-être, une balise beaucoup plus élevée, et la raison donnée pour ce changement était la 5G. Lau a expliqué que OnePlus mise désormais sur la 5G, ajoutant que «la nouvelle technologie augmente les coûts, de sorte que les coûts ont augmenté par rapport aux produits 4G». Bien qu’il faille s’attendre à ce qu’un téléphone 5G coûte plus cher qu’une version non 5G, le ton de l’entretien n’a pas permis de savoir clairement si un téléphone OnePlus non 5G sera disponible à l’achat à l’avenir.

Ce que les augmentations de prix de OnePlus pourraient signifier pour le marché

Dans l’ensemble, l’impact de toute augmentation de prix se résumera sans aucun doute à l’augmentation du coût moyen d’un smartphone OnePlus. Cependant, le sentiment exprimé dans cette interview est que la technologie de la prochaine génération va avoir un impact sur le prix et que ce coût a dû être répercuté. Un point qui suggère que cela va être une augmentation de prix plus importante que d’habitude, et surtout compte tenu du fait que cela vient de OnePlus lui-même – une entreprise généralement soucieuse de se concentrer sur les avantages de posséder ses appareils, pas sur les inconvénients. À bien des égards, cela ressemble à un avertissement, et il est probable que ce soit à prendre au sérieux.

OnePlus bénéficie d’une clientèle dédiée et il est donc peu probable que toute augmentation de prix importante ait autant d’impact sur les ventes typiques de l’entreprise. Particulièrement compte tenu de l’expérience et de la communauté dans lesquelles de nombreux partisans de OnePlus ont adhéré. Cependant, pour le marché dans son ensemble, cela pourrait mettre fin à une période où les consommateurs ont offert une véritable alternative au statu quo. Bien que cette alternative soit toujours là au niveau de la marque, combler l’écart sur les prix avec Apple, Google et Samsung pourrait supprimer l’option pour ceux qui ne sont pas en mesure de dépenser des prix premium sur les meilleurs appareils.

Alors que les augmentations de prix semblent être vraies pour la 5G en général (les versions 5G de Samsung ont également un prix plus élevé que leurs modèles non-5G), la différence ici est que Samsung propose toujours des versions non-5G pour commencer. Si OnePlus va tout de même avec la 5G, ce n’est pas tant qu’un modèle 5G plus cher de la société changera le marché, mais plus encore l’absence d’un homologue non 5G pour ceux qui cherchent à économiser autant que possible . Par conséquent, une grande partie du changement ici se résume également à la question de savoir s’il y aura un téléphone 4G OnePlus à l’avenir, et pour l’instant cela n’est pas clair. Quoi qu’il en soit, l’impact et l’ampleur de l’augmentation deviendront plus clairs bientôt avec OnePlus qui annoncera ses derniers smartphones 5G en avril.

