Les problèmes de coronavirus de Kojima Productions amènent Studio à sauter GDC 2020

Kojima Productions ne participera pas à la 2020 Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes du coronavirus. Le GDC est une conférence majeure qui permet aux travailleurs de l’industrie du jeu vidéo de se connecter les uns aux autres, d’échanger des idées et de s’informer sur les nouveaux développements de l’industrie. Kojima Productions ne sera pas présent cette année malgré le fait que Death Stranding ait été nominé pour plusieurs prix lors de la cérémonie des GDC Awards.

La Game Developers Conference existe depuis près de trente ans. Depuis le début, cela a toujours été un moyen pour les travailleurs de l’industrie de célébrer le travail de leurs pairs et de travailler ensemble pour faire avancer l’avenir du jeu. Au fil des ans, de plus grandes entreprises ont commencé à s’impliquer, et maintenant c’est l’une des plus grandes conférences de jeux au monde. Le spectacle des GDC Awards est également important pour les développeurs de jeux car il s’agit du seul spectacle de récompenses entre pairs de l’industrie. Tout membre de l’IGDA peut proposer un jeu pour un prix, tandis que les autres membres votent dessus.

Sur son Twitter, Kojima Productions a annoncé tôt ce matin qu’ils ne participeraient pas à la conférence annuelle. Les problèmes de santé croissants liés au coronavirus ont poussé l’entreprise à rester à l’écart des foules de GDC. Cela signifie également que Hideo Kojima lui-même n’assistera pas à la conférence et annulera sa présentation sur Death Stranding. Découvrez l’annonce de Kojima Productions ci-dessous:

Kojima Productions a pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference 2020 en raison des préoccupations croissantes liées au coronavirus. (1/2) https://t.co/K6FJtq5Tpx

– Kojima Productions (@ KojiPro2015_EN) 24 février 2020

Le coronavirus a récemment provoqué un gros bouleversement dans l’industrie du jeu vidéo. Plus tôt ce mois-ci, Sony s’est retiré de PAX East en raison du virus. Sony prévoyait initialement d’avoir un stand lors de l’événement qui permettrait aux participants d’acquérir une expérience pratique avec des démos pour de nouveaux jeux. Quelques jours plus tard, Facebook a annoncé qu’il ne participerait pas physiquement au GDC 2020 cette année et diffuserait en direct ses annonces à la foule du GDC. Cela signifie que les participants ne pourront pas consulter les prochains titres Oculus à GDC cette année.

Le GDC 2020 a perdu pas mal de grands noms à cause de la peur de la maladie cette année. Heureusement pour les participants, Kojima Productions n’avait pas l’intention de révéler quoi que ce soit de grand lors de l’événement. Cependant, il est dommage que Hideo Kojima ne puisse pas accepter de prix que Death Stranding remporte lors de la remise des prix. Cette décision est cependant très logique, car la sécurité et la santé des employés d’une entreprise doivent être prioritaires.

