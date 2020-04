«Les professeurs de Saint-Denis» – Et tout le monde en même temps

«Les enseignants de Saint-Denis» raconte l’histoire de Samia, une jeune femme d’une trentaine d’années qui vient dans une école de la banlieue parisienne avec une réputation difficile de travailler comme directrice. Il devra y faire face aux problèmes récurrents de discipline et de réalité sociale qui pèsent sur l’école et le quartier, mais aussi à la vitalité et à l’humour incroyables des élèves et des autres enseignants.

Le synopsis de “Les professeurs de Saint-Denis” est vraiment générique. À première vue, cela semble être un de plus, un autre. Et en fait, ça finit par être … surtout: un de “ces films” dans lesquels un professeur essaie de donner un coup de main à un / des étudiant (s) moins favorisé (s) par la vie et le monde. En substance, plus ou moins la même chose que toujours. L’habituel, le quotidien. L’histoire de tant de gens.

Aussi celui de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, scénaristes et réalisateurs de cette production inspirée comme ils le disent dans leurs propres expériences, ce qui est noté: «Les professeurs de Saint-Denis» sont encore plus ou moins les mêmes de la même manière , ou de la même manière que chaque histoire a autant d’autres que la sienne. La vie, récurrente dans son essence et récidiviste dans la pratique.

La vérité, les Français ont tendance à avoir une bonne main avec ce type d’histoires, qu’ils couvrent d’un manteau de naturel et très bon à voir, comme c’est bien sûr le cas: loin de se présenter comme un film “formule”, le film est présenté de manière naturelle, par inertie et par lui-même, comme un reflet de la réalité qui se déroule aussi quotidiennement qu’à l’exception de son coup final, l’honnêteté.

Un réflexe amical, détendu et bon enfant, pleinement conscient de son statut fictif dans la pratique, conciliant, naturaliste et concentré sur toutes sortes de liens (et âges). Enseigner c’est montrer, pas besoin d’enseigner. Le film réussit à fusionner ses préoccupations morales et personnelles avec les exigences dramatiques d’une vision lumineuse, adaptée à différents degrés de conscience.

Essentiellement et en pratique, un passe-temps optimal qui laisse un peu d’amertume derrière lui. Un film comme “les habituels” qui s’affirme comme s’il était spécial, non pas parce qu’il est spécial mais parce que, à l’exception de son coup final perfide (et attendu), il permet à son discours d’émerger et de s’écouler naturellement entre les mailles du filet au jour le jour. La vie de personne. Et tout le monde est en même temps.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex