Les promesses les plus importantes ne sont pas faites avec des mots. Bande-annonce espagnole de «Les enfants de la mer»

La vie de Ruka change à jamais le jour où il rencontre Umi (Mar) et Sora (Heaven), deux jeunes mystérieux qui ont un lien surnaturel avec l’océan.

Ruka, une lycéenne qui a du mal à exprimer ses sentiments, visite l’aquarium où travaille son père et voit deux mystérieux jeunes nager parmi les baleines. Voici Umi (Mar) et son frère Sora (Cielo), qui ont été élevés par des dugongs et semblent entendre le même appel étrange de l’océan qu’elle.

Cette rencontre entre les trois semble activer une série de phénomènes surnaturels comme celui d’une météorite dans l’océan ou le fait que toute la vie marine de la planète commence à converger vers le Japon. Mais il y a ceux qui savent que ces événements sont liés à Umi (Mar) et Sora (Ciel) et essaieront de les utiliser pour leur propre bénéfice.

Les êtres humains pourront-ils mettre de côté leurs différences pour résoudre le mystère de la vie?

Réalisé par Ayumu Watanabe et produit par Studio 4C, ‘Les enfants de la merarrive aux cinémas espagnols le vendredi 24 janvier par Selecta Visin.

