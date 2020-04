Les réactions sont là – qui joue-t-il? – HITC

Une image de Jason Momoa dans la Dune de Denis Villeneuve a fait surface.

Vous nous aviez chez Denis Villeneuve…

On peut dire que le cinéaste canadien-français est l’un des meilleurs qui travaille aujourd’hui, ayant dominé les années 2010 avec des masterclasses telles que Prisoners, Enemy, Sicario et Arrival. Cependant, la plus grande surprise est venue après ceux-ci quand il a décidé de s’attaquer à une suite de Blade Runner de Ridley Scott.

C’était considéré comme une tâche presque impossible, mais contre toute attente, Villeneuve a sculpté Blade Runner 2049, qui est susceptible de devenir l’une des suites les plus impressionnantes de tous les temps.

Les films sont rarement aussi ambitieux, mais il ne montre aucun signe de ralentissement avec son prochain projet, Dune.

Le roman du même nom de Frank Herbert a été publié en 1965 et est maintenant considéré comme l’une des plus grandes œuvres littéraires de science-fiction. Il raconte l’histoire de familles en guerre dans un différend sur les tentatives de monopole des ressources. La famille Atreides est considérablement mise au défi et il s’avère que le protagoniste Paul peut faire partie d’une plus grande prophétie.

En termes d’adaptation, il a été abordé par des grands comme David Lynch, Ridley Scott et Alejandro Jodorowsky avec un succès variable, Lynch étant le seul à être diffusé sur les écrans.

Maintenant, c’est au tour de Villeneue de nous montrer comment c’est fait.

Jason Momoa stars dans Dune

Récemment, un certain nombre d’images ont été publiées, donnant au public un aperçu des interprètes de caractère.

Le casting est absolument empilé, Timothée Chalamet prenant la tête en tant que Paul Atreides. Il est rejoint par Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Javier Bardem et plus encore.

C’est formidable de voir enfin des images d’eux en costume, mais c’est toujours l’image de Jason Momoa dans le rôle de Duncan Idaho qui demande peut-être le plus d’attention.

Duncan est le maître de l’épée de House Atreides et a été joué par Richard Jordan dans l’adaptation de Lynch. Le casting de Momoa peut être considéré comme surprenant mais néanmoins satisfaisant. L’image taquine une performance confiante et charismatique et les fans ont déjà décidé de peser dans leurs pensées…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les fans réagissent aux images de Jason Momoa Dune

Dans l’ensemble, la plupart des fans sont absolument ravis par le premier aperçu des images de Jason Momoa. Cependant, pour certains, la décision d’abandonner la barbe a été un choc.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, Killing Eve est déjà renouvelé pour la saison 4.